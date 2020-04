Gekopieerd of niet? Sommige kledingontwerpen Maxime Meiland lijken wel erg veel op die van AliExpress Redactie

26 april 2020

08u54

Bron: AD 0 TV Maxime Meiland, de 24-jarige dochter van kijkcijferkanon Martien Meiland, wordt door oplettende kijkers van haar online serie beschuldigd van het stelen van kledingontwerpen van de Chinese onlinewinkel AliExpress. Nadat kijkers van ‘Wat wil Maxime?’ de opvallende overeenkomsten hadden vastgesteld, legde RTL Boulevard de ontwerpen van de blondine en de website naast elkaar.

Maxime, die regelmatig opgedirkte selfies vanuit Frankrijk deelt en graag in de kledingkast van haar vader duikt, maakte in januari bekend vanuit Chateau Marillaux aan de oprichting van haar eigen kledinglijn te werken. De outfits zouden dit jaar nog verkrijgbaar zijn voor geïnteresseerden.



Oplettende kijkers van de online serie ‘Wat wil Maxime?’, waarin de realityster enkele designs heeft laten zien, stelden al snel dat de ontwerpen van Maxime wel erg veel leken op kledingstukken van een andere site, namelijk AliExpress. Onder meer een trui met hartjes, een groene blazer en een roze jurkje blijken te vinden in de zoekmachine van de populaire website, zo meldt RTL Boulevard.



De 24-jarige blondine laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat de stoffen die ze in haar collectie gebruikt uit China komen. “Sommige stoffen heb ik zelf ontworpen, andere stoffen hebben een patroon dat gemaakt is door de fabriek daar.” Volgens het management van Maxime komen de kledingstukken inderdaad uit een fabriek in China en past ze de ontwerpen naar eigen smaak aan. “Door bijvoorbeeld de lengte te veranderen, of andere knoopjes of een ander ceintuur.”

