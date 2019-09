Gekneusde ribben houden Guga Baúl 4 weken van zijn ‘Beat VTM’-uitdaging KDL

25 september 2019

14u51 0 TV De eerste blessure in ‘Beat VTM’ is een feit. Guga Baúl is even out met gekneusde ribben.

Hoe het ongelukje net gebeurde, is niet meteen duidelijk, maar de uitdaging die Guga voor ‘Beat VTM’ voorgeschoteld kreeg is natuurlijk niet van de minste. Guga moet in 100 dagen namelijk het olijfolieworstelen onder de knie krijgen en daarmee kreeg hij de meest fysieke uitdaging. Guga moet het binnenkort tegen de 28-jarige Sander uit Bilzen opnemen in de Turkse nationale sport. “Dit is dik tegen mijn goesting”, reageerde Guga in de kick-offaflevering. “Het is duidelijk: deze opdracht is voor mij. Maar mijn buikgevoel zegt: dit is kak. Alle ogen waren plots op mij gericht en ik kon mij niet helemaal met deze uitdaging associëren. Is dat angst? Waarschijnlijk wel. De ratio moet nog even terugkeren.”

Voorlopig zijn de worsteltrainingen van Guga vier weken opgeschort.