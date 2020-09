Gekibbel over de juiste hoeveelheid peper en punten van de gasten in ‘Mijn keuken mijn restaurant” DBJ

24 september 2020

06u35

Bron: VTM 0 TV In ' In ' Mijn keuken mijn restaurant ' werken de vier overgebleven duo's hun allereerste service verder af. De hobbykoks serveren hun gasten het hoofdgerecht en dessert. Dat zorgt voor de nodige stress, want aan het einde van de maaltijd geeft elke restaurantgast zijn punten op tien.



De gemiddeldes van die scores nemen sterrenchefs Sergio Herman (50) en Marcelo Ballardin (38) dan mee in hun eigen beoordelingen in de aflevering van volgende week. Vooral in het Italiaanse restaurant Pinocchio van het Limburgse duo Claudia (59) en Pino (30) gaat het er pittig aan toe. Letterlijk dan, want ze hebben een heel andere mening over hoeveel peper er in de ravioli moet zitten. Bij het proeven staat Claudia's mond in brand, terwijl Pino vindt dat er nog wat bij mag. "Ik deed er eerst zes gram peper in, maar ik heb er tien van gemaakt en dat was per-fect."

'Mijn keuken mijn restaurant', 20.40 uur op VTM

