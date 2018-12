Geheime jeugdserie ‘wtFOCK’ is een grote hit in Vlaanderen, ondanks flops in het buitenland MVO

13 december 2018

08u00 2 TV Met net geen twee miljoen kijkers op het einde van week 10 is ‘wtFOCK’ uitgegroeid tot de meest succesvolle online-reeks van Vlaanderen, maar de kans bestaat dat u er nog nooit van gehoord heeft. Dat is normaal, want dat is nu nét de bedoeling.

In september werd in alle stilte ‘wtFOCK’ opgestart, de eerste digitale first-fictiereeks van VIER en Telenet die specifiek gericht is op jongeren, een doelgroep die steeds minder makkelijk met klassieke televisie te bereiken blijkt. Het gebrek aan marketing rond het concept is bewust. Jongeren moeten het zelf ontdekken. Zij behoren tot het clubje dat kijkt, hun ouders en leraars weten niet eens dat het bestaat.

Realisme

Verliefdheid, vriendschap, nijd en de groeipijnen, taboes en onzekerheden van het volwassen worden spelen de hoofdrol in deze ‘uit het leven gegrepen’ fictiereeks, die het reilen en zeilen van enkele 15-jarige studenten volgt.

De reeks wordt enkel via het internet uitgezonden. Op zich niets vreemds, maar de scènes van ‘wtFock’ verschijnen in realtime. Als iets gebeurt om 20u03, wordt het ook gepubliceerd om 20u03. Bekokstoven de personages echter iets om 2u ‘s nachts? Dan zal het filmpje ook dan pas verschijnen.

De reeks werd opgenomen in Antwerpen, met als spil het Koninklijk Atheneum van Berchem. Het origineel werd gefilmd in Oslo. Zo’n grootstad werd bewust gekozen, om de herkenbaarheid te vergroten.

Duizelingwekkende cijfers

‘wtFOCK’ gaat nu zijn laatste weken in. Afgelopen week haalde de reeks 90.000 wekelijkse kijkers, ofwel unieke bezoekers. De reeks blijft aan populariteit winnen, elke week komen er zo een 10.000 kijkers bij, en VIER en Telenet gokken in de laatste week meer dan 100.000 unieke kijkers te hebben. Men plant daarom ook een tweede seizoen.

Zoveelste remake

‘wtFOCK’ is gebaseerd op een Noors concept, genaamd ‘Skam’, ofwel de grootste doorbraak in jongerentelevisie in het laatste decennium. De serie, die gelanceerd werd in 2015, werd sindsdien al in verschillende landen nagemaakt. Onder andere Italië, Frankrijk, de U.S. en Duitsland waagden zich er al aan.

In de meeste gevallen zonder veel succes, of toch zeker niet met producties die konden tippen aan de hype van ‘Skam’. Interessant is dat de fans van de originele serie ook de remakes opvolgen, en een bijzondere voorkeur lijken te hebben voor de Vlaamse versie - die trouwens in sneltempo van Engelse ondertiteling wordt voorzien.

De reeks wordt vooral geprezen om de muziekkeuze en voor het integreren van een Belgische toets, ondanks het volgen van de typische ‘Skam’-verhaallijn, die in bijna alle remakes haast letterlijk werd overgenomen.

Gelijkenissen

Toch vertoont ‘wtFOCK’ heel wat gelijkenissen met het origineel. Zo lijken de acteurs bijvoorbeeld sprékend op hun Scandinavische tegenhangers.

De naderende finale van ‘wtFock’ is te bekijken via wtfock.be.

