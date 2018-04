Geestelijke vader van 'Hill Street Blues' overleden LB

02 april 2018

06u45

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse televisieproducent Steven Bochco is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats New York. Bochco was het brein achter succesvolle politieseries als 'Hill Street Blues' en 'NYPD Blue'. Ook bedacht hij de advocatenserie 'L.A. Law' en 'Doogie Howser, MD'.

In totaal kreeg hij voor zijn veelgeprezen werk tien Emmy's. Bochco werd 34 keer genomineerd voor de felbegeerde televisieprijs. In 1981 was hij de man die het voor die tijd revolutionaire 'Hill Street Blues' bedacht, een realistische serie over het wel en wee van agenten in een Amerikaanse stad, waarvoor hij ook schreef en produceerde. Het werd een grote hit.

De series van Bochco waren vooruitstrevend en behandelden controversiële onderwerpen die niet eerder zo werden getoond op de Amerikaanse televisie, zoals misdaad, drugsgebruik en geweld. Ook nieuw voor die tijd was dat hij verhaallijnen liet lopen over meerdere afleveringen, in plaats van elke aflevering één verhaal te vertellen.

Bochco leed al enkele jaren aan leukemie en overleed in zijn slaap.