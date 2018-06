Geestelijke vader van 'Dexter's Lab' en 'The Powerpuff Girls' overleden SD

13 juni 2018

18u14 1 TV Rumen Petkov, de bedenker van 'Dexter's Laboratory', 'The Powerpuff Girls' en 'Johnny Bravo', is op 70-jarige leeftijd overleden. De Bulgaars-Amerikaanse animator was een gevierd man in zijn thuisland en ver daarbuiten.

"Wat suiker, wat zout en dingen waar je van houdt", het is een zinnetje dat sommigen misschien wel bekend in de oren klinkt. 'The Powerpuff Girls' was dan ook één van die iconische cartoons die Cartoon Network groot maakte en werd ook bij ons enorm gesmaakt.

Petkov werd bij het bredere publiek bekend in 1985 toen hij op het Filmfestival van Cannes de Gouden Palm won voor zijn kortfilm 'Marriage'. Enkele jaren later verhuisde hij van zijn thuisland Bulgarije naar de Verenigde Staten, waar hij zich aansloot bij de creatieve hub van Cartoon Network. Daar zat hij achter de tekentafel en maakte hij scripts voor afleveringen van onder andere 'Johnny Bravo', 'Dexter's Laboratory', 'Cow and Chicken', 'The Powerpuff Girls' en 'The New Woody Woodpecker Show'.

Niet lang na de eeuwwisseling ging Petkov op pensioen als cartoonist, al bleef hij wel aan het werk als professor aan het gevierde California Institute of the Arts. Een instituut dat bekend staat als de kweekvijver voor Disneytekenaars die de eerste successen van de animatiestudio maakten. Petkov gaf er les tot aan zijn dood op 11 juni. De oorzaak van zijn dood is niet bekend.