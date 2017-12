Geestelijke vader van Bugs Bunny op 99-jarige leeftijd overleden LB

Bron: Belga 6 rv TV Bob Givens, de geestelijke vader van Bugs Bunny, is op 99-jarige leeftijd overleden.

Bugs Bunny, het worteletende konijn met de eeuwige existentiële vraag ‘What’s up, Doc?’, werd voor het eerst getekend in de jaren '30. Het personage was het gezamenlijke werk van Givens en de legendarische cartoonpioniers Chuck Jones en Tex Avery. Givens was verantwoordelijk voor de facelift die Bugs onderging om hem minder Disney-achtig te maken. De ‘nieuwe’ Bugs Bunny debuteerde in 1940 in ‘A Wild Hare’.

Voordat hij bij Warner Bros werkte, had Givens al meegewerkt aan Disney’s ‘Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen’.

In zijn zestigjarige carrière werkte hij mee aan het ontwikkelen van Looney Tunes-cartoonhelden als Daffy Duck, Elmer Fudd, Tom and Jerry, Popeye, Garfield en anderen.

Givens overleed op 14 december, maar het nieuws kwam nu pas naar buiten.