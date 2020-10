Geert Hunaerts speelt zoon van Johny Voners in ‘#hetisingewikkeld’: “We merkten op de set niet dat hij kanker had” BDB

06 oktober 2020

08u23

Bron: GVA 0 TV Geert Hunaerts (48) is vanaf dinsdagavond opnieuw te zien in het langverwachte tweede seizoen van de Vier-reeks ‘#hetisingewikkeld’. De acteur speelt daarin de zoon van de intussen overleden Johny Voners. “Toen we hoorden dat hij kanker had, kwam dat als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

In ‘#hetisingewikkeld’ volgen we het leven van ex-koppel Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) die ondanks hun scheiding toch onder hetzelfde dak blijven wonen. Hunaerts vertolkt in de reeks de rol van Nicolas, de zoon van Henri. Dat laatste personage krijgt gestalte door de op 17 maart overleden Johny Voners.

“Toen we op de set van ‘#hetisingewikkeld’ stonden, was nog niet geweten dat Johny kanker had", vertelt Hunaerts in Gazet van Antwerpen. “Dat raakte pas in de herfst van dat jaar bekend. Voor ons kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Blijkbaar waren slechts enkele intimi op de hoogte. We hadden ook niks gemerkt aan Johny. Hij gedroeg zich niet anders dan tegenover de eerste draaiperiode in 2016.”

Het nieuwe seizoen van ‘#hetisingewikkeld’ start op dinsdagavond om 20.40 uur op Vier.

