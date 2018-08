Geert Hunaerts na de onverwachte kus in 'Thuis': "Fulltime homo spelen? Nee dank u" ES

31 augustus 2018

08u00

Bron: TV Familie 0 TV Raken Mayra, Waldek en hun dochtertje op tijd uit de brandende wagen? En overleeft Leo de bloedende hoofdwonde na de duw van Stan?De finale van 'Thuis' liet de fans achter met heel wat prangende vragen. Minder dramatisch, maar misschien wel de meest verrassende cliffhanger was de kus tussen Kobe en Peter. Was die het resultaat van iets te veel alcohol of kan er werkelijk iets bloeien? TV Familie vroeg het aan Geert Hunaerts.

De 'Thuis'-finale werd in enkele Vlaamse steden op groot scherm live gevolgd door soapfans. Geert Hunaerts (46), die al jaren in de huid van advocaat Peter Vlerick kruipt, was erbij in Kortrijk. "Ja, die kus had de nodige impact op het publiek", herinnert hij. "Eerst werd het héél stil en dan hoorde ik mensen roepen: ‘Oh, nee!’ en ‘Wow, wat is dat?’. Iedereen schrok, geroep en gekrijs alom. (lacht) Toen ik nadien het podium op moest, merkte ik dat mensen vies naar me keken."

't Was dan ook een onverwachte plotwending.

"Zeg wel. Ik was zelf enorm verrast toen ik de bewuste passage in het scenario las. Kussen met Kobe: nee, die zag ik niet aankomen. Hoe het nu verder moet, ga ik niet verklappen. We gaan de spanning niet verprutsen, hé. Is er iets met Peter aan de hand waar de kijker nog niks van wist? Naar 'Thuis' kijken zou ik zeggen."

Was dit je eerste mannenkus?

