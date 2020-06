Geert Hoste reageert op hetze rond schrappen van passage in ‘De Ideale Wereld’: “Dit was gewoon satire, zoals Charlie Chaplin in ‘The Great Dictator’” LH

18 juni 2020

14u33 2 TV Geert Hoste (59) reageert ietwat verbaasd op de hetze rond het schrappen van de veelbesproken passage uit ‘De Ideale Wereld’ waarin hij de draak steekt met Vlaams Belangers. “Ik ga vrolijk fluitend mee in het gevecht”, zegt hij over Geert Hoste (59) reageert ietwat verbaasd op de hetze rond het schrappen van de veelbesproken passage uit ‘De Ideale Wereld’ waarin hij de draak steekt met Vlaams Belangers. “Ik ga vrolijk fluitend mee in het gevecht”, zegt hij over de stroom aan reacties , maar Hoste zegt ook ontgoocheld te zijn over het gebrek aan ethische visie. Hoste gaat aan de VRT vragen om de bewuste aflevering te verwijderen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In een item over mondkapjes liet Hoste zien hoe Vlaams Belangers elkaar begroeten als hun gezicht bedekt is: met de Hitlergroet. Wie de af­levering herbekijkt op het platform VRT Nu, ziet die passage niet. Op vraag van Vlaams Belang is ze uit de aflevering geknipt. Vlaams Belang zegt echter aan ‘VRT NWS’ dat ze nooit gevraagd heeft om de passage uit de aflevering te knippen. “Van ons mag het bewuste fragment gerust opnieuw online gezet worden.”

Critici spreken van “politieke inmenging”, gedelegeerd bestuurder ad interim Leo Hellemans ontkent dat. Volgens Hellemans is er samen met het productiehuis geoordeeld dat de grap “ongepast” was.

In ons land is er al bijna geen politiek cabaret. Als er dan gevraagd wordt om een grap te maken, dan krabbelt men terug. Dat is toch wel vreemd Geert Hoste

Hoste laat liever in het midden welke versie van de feiten klopt en of er al dan niet inmenging geweest is. “Ik lees nu verschillende versies en daar ga ik geen commentaar op geven. Ik laat iedereen zijn gedacht daarover zeggen.” Aan de VRT heeft Hoste wel al gevraagd om de volledige passage te verwijderen. “Ik ben iemand die altijd het grotere plaatje probeert te zien. Bovendien kom ik al zeer lang op voor vrije meningsuiting. Ik wil graag op deze manier een statement maken.”

Hoste zegt ook verbaasd te zijn over de heisa. “In ons land is er al bijna geen politiek cabaret. Als er dan gevraagd wordt om een grap te maken, dan krabbelt men terug. Dat is toch wel vreemd.”

De stap van de VRT om zich te verontschuldigen voor satire, zonder dat er vraag naar was, vindt de komiek ook ietwat verbazend. “Wat ik als grappenmaker doe, is de maatschappij een spiegel voorhouden. Ik ben in die optiek zwaar ontgoocheld omdat er geen ethische leiding meer is.”

Toen ik in het begin van mijn carrière als conferencier grappen maakte over het Paleis, dan vroegen ze zich daar af of dat wel moest. De BRT reageerde toen met ‘dat moet niet, maar wij vinden dat grappig’ Geert Hoste

“Als politiek cabaretier maak ik al meer dan 25 jaar grappen over de actualiteit in Vlaanderen. Daarvoor was ik een mimespeler. 200 jaar geleden was mime een manier voor artiesten om hun gedacht te zeggen, omdat er op een podium niets verteld mocht worden zonder toestemming van de overheid”, gaat Hoste verder. “Ik heb een gebaar geïmiteerd, zoals Charlie Chaplin in 1940 gedaan heeft in ‘The Great Dictator’. Net hetzelfde dus.”

“Toen ik in het begin van mijn carrière als conferencier grappen maakte over het Paleis, dan vroegen ze zich daar af of dat wel moest. De BRT reageerde toen met ‘dat moet niet, maar wij vinden dat grappig’”, besluit Hoste nog.

Lees ook: VRT biedt Vlaams Belang excuses aan voor grap met Hitlergroet in De Ideale Wereld