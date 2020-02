Geert Hoste met zes programma’s in ‘kijkcijfer top 100 aller tijden’ MC

07 februari 2020

13u22

Bron: CIM 0 TV Volgens de pas gepubliceerde cijfers van CIM staan er zes conferences van Geert Hoste in ‘De kijkcijfer top 100 aller tijden’. ‘Geert Hoste XX’, ‘King’, ‘Vulkaan’, ‘Kookt’, ‘Regeert’ en ‘Houdt Woord’ behoren daarmee tot de meest bekeken conferences van de standup-comedian en cabaretier.

‘Geert Hoste XX’ is de eerste show die opduikt in de lijst, op plaats 49. Die werd op 1 januari 2013 uitgezonden en haalde gemiddeld 1.708.000 kijkers. ‘Geert Hoste Regeert’ staat op plaats 54, de show trok op 1 januari 2009 gemiddeld 1.671.000 kijkers. Op plaats 65 volgt ‘Geert Hoste Kookt’ van 1 januari 2012 met 1.585.000 kijkers.

‘Geert Hoste Vulkaan’ wist de 75ste plaats te veroveren in de lijst. Die show werd uitgezonden op 1 januari 2011 en scoorde 1.546.000 kijkers. Op 84 staat ‘Geert Hoste King’ van 1 januari 2014, dat 1.515.000 kijkers kon bekoren. De laatste show in de top 100 is ‘Geert Hoste Houdt Woord’, die kwam op 1 januari 2008 op tv en lokte gemiddeld 1.498.000 kijkers.

Geert Hoste besloot in 2016 om een tijdje te weg te blijven van de theater. Hij maakte 25 eindejaarsconferences die op radio en tv werden uitgezonden. De voorbije jaren zette hij zich vooral in voor de Mensenrechten. In april 2019 werd de wet voor de oprichting van een Nationaal Mensenrechteninstituut door het federaal parlement goedgekeurd.

Later op het jaar wordt Geert Hoste 60 jaar.