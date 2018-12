Geert De Vlieger krijgt grotere rol als presentator voor Play Sports: “Ik zal geen stijve host zijn” BF

28 december 2018

00u00 0 TV Ex-profvoetballer Geert De Vlieger (47) krijgt in 2019 een nieuwe rol bij Play Sports. Naast voetbalanalist en commentator zal hij ook presenteren op het Telenet-sportkanaal. "Ik zal geen stijve host zijn", zegt hij.

Ex-profvoetballers die voetbalanalist worden, zo zijn er wel meerdere. Zeldzamer zijn diegenen die als tv-host een programma presenteren. Gary Lineker - al járen het boegbeeld van 'Match of the Day' op de BBC - is wellicht het bekendste voorbeeld. De Vlieger zal nu ook stappen in die richting zetten. Bij Play Sports, waar hij na zijn profcarrière als keeper in 2011 aan de slag ging als analist en commentator, geloven ze in zijn talent als presentator. Hij is ook deskundig klaargestoomd voor die rol. Onder meer tv-maker Mark Uytterhoeven van productiehuis Woestijnvis, dat een contract heeft met Play Sports, nam De Vlieger onder handen.

Uitstraling en empathie

Tom Gemoets, hoofdredacteur van Play Sports, zegt dat De Vlieger op een natuurlijke wijze doorgroeit: "Geert zit al jaren in onze stal. Hij kwam als een klassieke analist zoals Marc Degryse en Eddy Snelders, maar hij deed intussen al zoveel meer en werkt bijna voltijds bij ons. Hij bewees al erg veelzijdig te zijn. Bij 'Hoogvliegers' (een reportageprogramma met mensen uit de voetbalwereld, red.) speelt hij een rol die veel verder reikt. Hij doet regelmatig interviews met de Belgen in de Premier League en stuurt als analist aan tafel mee de debatten. Geert komt op tv heel ontwapenend over, hij heeft uitstraling en empathie."

De Vlieger zelf kijkt uit naar de volgende stap in zijn carrière. "Dit vloeit voort uit 'Hoogvliegers'. Het is nu ook de bedoeling dat ik zal presenteren vanuit mijn ervaring als ex-profvoetballer. De vragen en de insteek zullen daarmee doorspekt zijn. Ik ga geen stijve presentator zijn die in niks meer op mij lijkt."

Wellicht start De Vlieger al in de loop van januari bij de omkadering van live-wedstrijden. Gemoets: "We pinnen ons nog niet vast. Dat kan rond de Premier League, de Serie A of La Liga zijn. Er is geen ongelooflijke haast bij. We gaan voorzichtig met Geert omspringen.”