Geen voetbal meer? Dan maar de switch naar ‘Switch’ Redactie

16 juli 2018

08u41 0 TV Adriaan Van den Hoof mag vanaf vanavond op Eén voor het derde seizoen op rij ‘Switch’ spelen. Het concept is bekend: vijf kandidaten trachten vijf weekdagen lang de dagelijkse prijzenpot van 1.000 euro te winnen. Elke dag strijden ze om de eerste plaats én de mogelijkheid om de finale te spelen. Bij elk goed antwoord mag een kandidaat, indien mogelijk, van plaats wisselen (‘switchen’) met één of meer beter geplaatste tegenkandidaten, richting beste plaats.

Het programma bestaat uit drie spelronden en een finale. Na elke ronde valt de slechtst geplaatste kandidaat af. In de finale moet de speler in één minuut van plaats vijf naar één. Bij een goed antwoord schuift hij een plaats op, bij een fout antwoord valt hij terug naar plaats vijf. Indien de 1.000 euro niet wordt gewonnen, wordt die toegevoegd aan de prijzenpot van de volgende aflevering.

Dit zijn de kandidaten voor deze week

Thomas De Mey

29 jaar, uit Vilvoorde

Studeerde sociaal werk (sociaaljuridische dienstverlening)

Heeft al 6 jaar een relatie met Dyala.

Houdt van voetbal en spinning in zijn vrije tijd.

Gaat liever op reis naar frisse in plaats van warme bestemmingen.

Heeft schrik van alle huisdieren.

Ellen Haekens

37 jaar, uit Riemst

Studeerde voor leerkracht lager onderwijs en werkt nu als juf in het 5de leerjaar.

Is getrouwd met Jurgen. Samen hebben ze drie zonen.

Houdt van spinning, shoppen en uitstapjes doen met vrienden en familie.

Heeft ooit ook deelgenomen aan Wie wordt Multimiljonair & Is er wifi in Tahiti.

Gaat graag heel graag op reis maar houdt niet van vliegen.

Laure Van De Steene

22 jaar, uit Evergem

Is net afgestudeerd als burgerlijk ingenieur (biomedische ingenieurstechnieken).

Wil graag een job vinden binnen het domein van de medische stralingstechnieken

Heeft al 4 jaar een relatie met Jeroen.

Danst graag in haar vrije tijd en doet dit al jaren.

Nam ooit deel aan Belgium’s Got Talent.

Alain Dushimimana

24 jaar, uit Gent

Is geboren in Rwanda, groeide op in Brussel en Asse, en woont nu in Gent.

Studeerde bedrijfsmanagement & financiën.

Is praeses geweest bij studentenclub ‘Moeder Olsjterse’.

Doet af en toe modellenwerk.

Is bang van vogels.

Vico Cockx

46 jaar, uit Overhespen

Werkt als politiecommissaris op de luchthaven van Zaventem.

Heeft een relatie met Elke en één dochtertje Zanna.

Luistert naar de bijnaam ‘Happy Feet’.

Gaat in zijn vrije tijd graag op pad met zijn wandelvrienden, de Hiking Hagelanders.

Heeft ooit gefigureerd in Witse

Switch, van maandag tot vrijdag om 20.55 uur op Eén.