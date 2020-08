Geen 'Temptation Island' en 'Expeditie Robinson' volgend jaar Christophe D'Huysser

18 augustus 2020

06u24 0 TV Wie ervan geniet om landgenoten te zien zweten - van inspanning, dan wel door verleiding - op exotische eilanden, blijft in 2021 op z'n honger zitten. SBS lanceerde dit jaar geen kandidatenoproep voor 'Expeditie Robinson' en 'Temptation Island', en dus volgen er ook geen opnames.

Dat bevestigt woordvoerster Barbara Salomon. "In het voorjaar van 2021 zullen bijgevolg ook geen nieuwe seizoenen te zien zijn op VIER en VIJF." Eén van de grote boosdoeners: corona. "Het is een aanleiding om te kiezen voor twee realityprogramma's die zich dichter bij huis in een gesloten omgeving afspelen: 'Love Island' en 'Big Brother'." Die twee programma's komen - in tegenstelling tot het wekelijkse 'Temptation Island' en 'Expeditie Robinson' - elke weekdag op de buis. Nog reality genoeg, dus.