Geen tatoeage voor Erik Van Looy: weddenschap gaat niet door in ‘De Slimste Mens’ Mark Coenegracht

09 december 2019

22u50 0 TV Het was zonder meer aanpassen na twee volle spelweken hegemonie van Lieven Scheire in ‘De Slimste Mens’. We zien hem pas over negen afleveringen terug in de grote finale. Die epische eindstrijd zal alvast niet uitgevochten worden met Chrostin, het eerste slachtoffer in de finalereeks. Tot zijn eigen grote opluchting, won Bart Schols.

Opluchting ook bij presentator Erik Van Looy. Geen tattoo met een oester en de slogan ‘Als het moeilijk te openen is, kun je er maar beter afblijven’ op zijn lijf. Indien cartooniste Chrostin ‘Slimste Mens’ was geworden, was dat wél het geval geweest. Dat was immers zo afgesproken in een vorige aflevering. Het ontwerp was klaar, zo bleek tijdens de eerste finale-aflevering. Stiekem hoopte Erik dus dat ze niet zou winnen.

Eén van de jongste kandidaten van dit seizoen moest in de eerste finale-aflevering de duimen leggen voor een goed spelende Bart Schols en werd vervolgens door haar zenuwen verraden in haar eindstrijd tegen immer nuchtere Amelie Albrecht. Natuurlijk wist Chrostin dat Zuid-Korea en Zuid-Afrika twee landen zijn die met ‘Z’ beginnen. Alleen raakte ze lichtjes in paniek en stopte ze te vlug, waarop Albrecht zich tactisch wat liet zakken en simpelweg uitspeelde.

Spanning was er dus wel tijdens die eerste finale-aflevering, maar het échte gevoel van een finale was er nog niet. Gelukkig maakte het jury-duo Barbara Sarafian-Wim Opbrouck veel goed. Sarafian was goddelijk met haar meer dan geslaagde imitatie van strenge toneeltante Dora Van der Groen. Wim Opbrouck liet aan de hele studio zien met wat voor een joekel van een tong hij rondloopt. Indrukwekkend!

Nog even de focus op VRT-presentator Bart Schols. Die moet uiteraard de eer van zijn openbare omroep-collega’s hoog houden. Gelukkig kreeg hij een perfect filmpje voorgeschoteld en kon hij zo fluitend naar de overwinning fietsen.

De leukste quotes

Barbara Sarafian (over sexy mannen): “Een man die zwijgt, is sowieso sexy.”

Erik Van Looy: “Barbara, zou dat iets voor jou zijn, zo vrouwenkleren aandoen?”

Erik Van Looy (na een vraag hoe lang de ideale kus duurt): “Ik weet niet eens of ik mijn adem zo lang kan inhouden.”

Kantelmomenten

Chrostin, Amelie en Bart zien hun score gelijkmatig stijgen. De drie spelen een perfecte puzzelronde, waardoor de drie nagenoeg gelijk staan.

De filmpjesronde is bevrijdend voor Bart, die een perfecte 150 seconden haalt. Chrostin kan nadien niks meer veranderen.

In de finale tussen de dames gaat het gelijk op, tot Chrostin door de zenuwen wordt verraden en de mogelijke overwinning wegschenkt.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Schols 410 sec.

2. Amelie Albrecht 337 sec.

3. Chrostin 327 sec.

Nieuwkomer

Bart Schols en Amelie Albrecht nemen het in hun tweede finale op tegen Bart Hollanders.