Geen succes meer zonder Meghan? Serie ‘Suits’ stopt na negen seizoenen TK

24 januari 2019

09u35

Bron: ANP 0 TV Advocatenserie ‘Suits’ komt met een negende seizoen, dat meteen ook het laatste zal zijn. Dat maakte USA Network bekend, zo schrijft Variety.

De serie komt uit de koker van Aaron Korsh en is sinds 2011 op tv te zien. "Suits heeft bijna tien jaar lang een belangrijke rol gespeeld in het DNA van ons netwerk", aldus Chris McCumber, directeur van USA Network. "We willen Aaron Korsh en de hele ‘Suits’-familie oprecht bedanken voor hun enorme creativiteit, toewijding en steun."

Korsh heeft in een verklaring laten weten dat hij ernaar uitkijkt om fans van de serie, waarin Meghan Markle voor haar huwelijk met de Britse prins Harry jarenlang een rol vertolkte, te verrassen met de laatste afleveringen. Waarom er precies een einde wordt gemaakt aan de reeks, is niet duidelijk.

Het laatste seizoen bestaat naar verluidt uit tien episodes. Wanneer het bij ons te zien zal zijn, is nog niet bekend. De eerste seizoenen kan je wel op Netflix bekijken.