Geen sterren in eerste uitzending Scientology-tv

MVO

13 maart 2018

06u23

Bron: ANP 0 TV Bij de lancering van de televisiezender van de Scientology Kerk, zijn maandagavond geen beroemde leden ingezet. Onder meer Hollywoodsterren Tom Cruise, John Travolta, Danny Masterson en Elisabeth Moss zijn aangesloten bij de beweging.

De zender ging van start met een boodschap van de leider van Scientology, David Miscavige. "We zijn hier niet om te prediken, je te overtuigen of te bekeren", zei hij daarin. "Nee, we willen je simpelweg iets laten zien. Want het eerste principe van Scientology is dat iets alleen waar is, als het voor jou waar is. Dus neem een kijkje en beslis zelf."

In een aantal programma's kwamen maandagavond verschillende leden van Scientology in beeld en aan het woord. Ook zond de zender een special uit over oprichter L. Ron Hubbard.

Discovery Channels crimezender ID vertoonde als reactie op de lancering maandag een aflevering van true crime-serie Vanity Fair Confidential waarin de verdwijning van David Miscaviges vrouw Shelly centraal staat. Shelly is al elf jaar niet meer gezien. Actrice en oud-lid Leah Remini werd naar eigen zeggen doelwit van een haatcampagne binnen de kerk toen ze bij verschillende mensen navraag deed naar Shelly. Toen ze Scientology eenmaal had verlaten, heeft Leah het bestuurslid van de kerk als vermist opgegeven. Scientology houdt vol wel degelijk te weten waar Shelly is, maar wil die informatie niet delen.