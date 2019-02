Geen Mel B en Heidi Klum meer in het nieuwe seizoen van ‘America’s Got Talent’ SD

13 februari 2019

15u27

Bron: The Sun 0 TV Het veertiende seizoen van de immens populaire tv-show ‘America’s Got Talent’ zal er binnenkort helemaal anders uitzien. Vaste juryleden Mel B (43) en Heidi Klum (45) worden vervangen door actrice Gabrielle Union (46) en danseres/actrice Julianne Hough (30). Ook presentatrice Tyra Banks (45) vertrekt.

Het wordt wennen voor de kijkers van ‘America’s Got Talent’. In het nieuwe seizoen geen Mel B, geen Heidi Klum en geen Tyra Banks meer. De drie boegbeelden van de show worden vervangen door enkele nieuwe gezichten, die alvast bij ons minder bekend zijn. Actrice Gabrielle Union speelde mee in ‘Bring It On’, ‘Bad Boys II’ en ‘Think Like A Man’, en Julianne Hough is in Amerika vooral bekend als danseres en jurylid uit ‘Dancing with the Stars’. Presentatrice Tyra Banks wordt vervangen door acteur Terry Crews, bekend uit ‘Brooklyn Nine-Nine’.

Meredith Ahr, president van de Alternative and Reality Group bij NBC Entertainment, is blij met de veranderingen. “Een van de vele geheimen achter het succes en de lange levensduur van ‘America’s Got Talent’ is de onbevreesde drang om zichzelf opnieuw uit te vinden. De volgende evolutie van het format brengt frisse, deskundige ogen die Simon en Howie zullen vervoegen in het panel.” Ahr is ook erg blij met de keuze van de nieuwe juryleden. “Gabrielle en Julianne zijn twee van de meest ambitieuze vrouwen in de business, en daarnaast zijn het geweldige entertainers met talent uit verschillende disciplines”, vertelde ze. “Ik kijk ernaar uit om te zien hoe hun kennis, medeleven en vreugde de ervaring voor de deelnemers en de kijkers zal verbeteren. Gastheer Terry Crews zal als hun partner in crime het podium blijven oplichten met zijn snelle humor en oneindige charme.”

Mel B zal alvast niet om werk verlegen zitten. In mei vertrekt ze op tournee met de Spice Girls. Heidi Klum verwacht dan weer een kindje met verloofde Tom Kaulitz.