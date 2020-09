Geen koppels breken, maar máken: krijgen we weldra compleet vernieuwd ‘Temptation Island’ te zien? TDS

11 september 2020

14u16

Bron: AD/Eigen berichtgeving 2 TV Na ‘Temptation Island’ en ‘Temptation Island: VIPS’ komt de Nederlandse streamingdienst Videoland dit najaar met een compleet vernieuwde editie van de guilty pleasure-reeks: ‘Temptation Island: Love or Leave’. In het vernieuwde format is het niet de vraag of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze wel met de ware liefde zijn. Krijgen we het format binnenkort ook in Vlaanderen te zien?

Dat deelnemen aan ‘Temptation Island’ een riskante onderneming voor je liefdesleven is, was bekend. Daar zijn alle kampvuren met bittere tranen en verlovingsringen in de vlammen de bewijzen van. Het was de taak van de verleiders en verleidsters om overspel bij de koppels uit te lokken, maar in het nieuwe format blijkt voor hen een gloednieuwe rol weggelegd.

“In de vorige ‘Temptation Island’-versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven, nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een relatie”, legt de Nederlandse presentator Kaj Gorgels uit. De koppels gaan dus als het ware als vrijgezel het avontuur aan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon, om zo een betere partner te zijn.

Vraag is natuurlijk: zijn er ook in ons land plannen met dit vernieuwde concept? De Vlaamse kijkers moeten hoe dan ook geduld hebben, zo laat zender VIJF ons weten. “We zijn momenteel volop aan het bekijken wanneer we een nieuw seizoen van de reguliere ‘Temptation Island’ kunnen opnemen”, klinkt het. “Zodat we de VIJF-kijker ook later in 2021 kunnen trakteren op hun wekelijkse afspraak met ‘Temptation’, in het oerformat zoals we dat kennen.” Toch bekijken ze de mogelijkheden: “Spinoffs zoals de VIP-versie, of deze gloednieuwe ‘Love or Leave’ sluiten we, aanvullend op de reguliere versie, zeker niet uit.”

‘Temptation Island: Love or Leave’ is vanaf november te zien op Videoland.

