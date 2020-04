Geen kandidaten te vinden: BBC verdubbelt premie voor hun versie van ‘Sterren Op De Dansvloer’ MVO

23 april 2020

07u30

Bron: The Sun 0 TV De Britse zender BBC zit met de handen in het haar. Vanwege de coronacrisis is het namelijk erg moeilijk om kandidaten te vinden voor hun populaire dansprogramma ‘Strictly Come Dancing’, vergelijkbaar met onze ‘Sterren op de Dansvloer’. De zender verdubbelt nu de premie die wordt toegekend aan de deelnemers, in de hoop dat hun enige kijkcijferkanon van het tv-seizoen alsnog kan doorgaan.

Dat ‘Strictly Come Dancing’ kost wat kost in leven moet worden gehouden, is niet verrassend. Het gaat al lange tijd slecht met staatszender BBC en deze dansshow is het enige programma dat hun kijkers nog aan het tv-scherm gekluisterd houdt. Het blijft wel opvallend dat de premie wordt verdubbeld, gezien de bekendste deelnemers sowieso al een bedrag tussen de vijf en zes cijfers toegekend krijgen om hun naam aan het programma te verbinden. BBC hoopt dit jaar ook bekendere A-list-sterren te kunnen strikken dan anders, gezien velen van hen plotseling een vrije agenda hebben omdat hun andere projecten zijn uitgesteld.