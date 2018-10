Geen idee op wie u moet stemmen? VRT en VTM helpen u MC

01 oktober 2018

Over twee weken, op zondag 14 oktober, zijn er weer verkiezingen. VRT en VTM schakelen vanaf vandaag een paar versnellingen hoger om u wegwijs te maken in de politiek. Alleen VIER laat de gemeenteverkiezingen links liggen.

Freek tourt door Vlaanderen, Jambers zit Antwerpse kopstukken op de huid

Donderdag lanceert de VTM Nieuwsdienst 'Het Grootste Debat Ooit'. Tien dagen voor de stembusgang komt er niet één debat, maar liefst vijf. Per provincie discussiëren alle kopstukken over de inzet van de verkiezingen in hun regio. Die debatten zullen geleid worden door de nieuwsankers. Ze zullen te volgen zijn via vtmnieuws.be en de VTM Nieuws-app en kunnen ook worden herbekeken. Het debat over Antwerpen zal die avond ook live worden uitgezonden bij VTM.

Volgende week maandag begint Freek Braeckman aan 'De Laatste Ronde'. Elke dag zal hij in een Vlaamse provinciehoofdstad stoppen en met twee politieke tegenstanders de stad intrekken. Daar zal hij hen confronteren met de vragen van de bewoners.

Een dag later, op dinsdag, start Paul Jambers met een reeks van 'Jambers in de Politiek'. Wekenlang was hij de bevoorrechte getuige in de strijd om 't Schoon verdiep in Antwerpen. Hij volgde Bart De Wever, Kris Peeters, Jinnih Beels, Wouter Van Besien, Philippe De Backer, Filip Dewinter en Peter Mertens en brengt een unieke kijk achter de schermen van de politiek in Antwerpen.

Een dag voor de verkiezingen, op zaterdag 13 oktober, is er 'Het Ultieme Debat' in een speciale uitzending van 'VTM Nieuws'. Alle lijsttrekkers van Antwerpen komen samen bij Stef Wauters op de Grote Markt in Antwerpen.

Op zondag 14 oktober start VTM al om 8 uur met de verslaggeving. Vanaf 12 uur begint Stef Wauters aan een marathonuitzending met liveverslaggeving in heel Vlaanderen. Elke Pattyn volgt de uitslagen, Dany Verstraeten vraagt aan een 'Raad van Wijzen' wat de impact zal zijn van de resultaten en Freek Braeckman trekt alweer op ronde door Vlaanderen.

Phara krijgt dagelijkse talkshow, Martine leidt tv-marathon

Op Eén is Phara de Aguirre vanaf vanavond het gezicht van de talkshow 'Iedereen Kiest'. Elke avond ontvangt ze lokale en nationale politici en leidt ze een debat tussen vier kopstukken uit een stad waar de inzet zeer groot is. Daarnaast gaat Stefaan Meerbergen in verschillende steden op zoek naar het punt waar het beleid de afgelopen jaren heeft gefaald. Phara zocht de voorbije zomer ook al alle partijvoorzitters op tijdens hun vakantie.

Volgende zondag staat 'De Zevende Dag' in het thema van debatten en watchers die de inzet voor de verkiezingsdag zullen duiden.

Op de vooravond van de verkiezingen brengt Eén alle partijvoorzitters samen voor 'Het Grote Debat'. Ivan De Vadder geeft hen een laatste kans om kiezers te overtuigen.

Op verkiezingsdag zet de nieuwsdienst vooral in op liveverslaggeving in grote delen van Vlaanderen. In de grote steden worden alle belangrijkste kopstukken gevolgd. In de VRT-studio zal Martine Tanghe -wie anders? - de verkiezingsshow in goede banen leiden. Tim Verheyden zal de sociale media in de gaten houden. En Ivan De Vadder analyseert samen met politicologen Sofie Marien en Carl Devos de uitslagen.

Als de kaarten geschud zijn, volgt een 'virtueel' debat, waarin De Vadder alle partijvoorzitters live vanuit hun woonplaats zal toespreken.

Op maandag 15 oktober brengt Eén ten slotte nog een kopstukkendebat waarin de partijvoorzitters de uitslagen bespreken. Moderator is Ivan De Vadder.

Ook op Canvas

Op Canvas gaat 'Terzake' vanaf vanavond in verkiezingsmodus. De uitzendingen zullen langer duren, waardoor de kijker naast de nationale en internationale actualiteit ook verkiezingsreportages en -debatten aangeboden krijgt. 's Avonds laat zit Ivan de Vadder aan tafel met oude rotten Rik Van Cauwelaert en Walter Zinzen om de actualiteit van de dag te bespreken. Op vrijdag blijft er 'De Afspraak op vrijdag'.

Voor kinderen en jongeren brengen 'Karrewiet' op Ketnet, MNM en Studio Brussel een aangepaste verkiezingsprogrammatie.

VIER houdt zich aan zijn gewone progammatie. Al zal Gert Verhulst vanop zijn boot aandacht besteden aan opmerkelijke politieke figuren. Zo ontving hij vorige week Kris Peeters.