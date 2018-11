Geen gratis tv meer: VRT stopt op 1 december met uitzendingen via antenne KVDS

27 november 2018

06u34

Bron: Belga 0 TV De VRT biedt vanaf 1 december niet langer zelf haar aanbod aan via de digitale ether, de zogenaamde DVB-T. De omroep nam die beslissing "omdat het mediagebruik volop evolueert”. "Mensen willen niet alleen lineair kijken, maar ook waar en wanneer ze willen. Ons online aanbod VRT NU beantwoordt aan deze behoefte, DVB-T niet”, zo klinkt het.

De omroep wees er destijds op dat met DVT-T verdergaan "een grote, niet te verantwoorden investering" zou vergen. Het bereik van DVB-T is in Vlaanderen zeer laag. Minder dan 45.000 mensen, of nauwelijks 1 procent van de Vlamingen, maakt hiervan gebruik. Dat bleek uit een bevraging van onderzoeksbureau Ipsos bij 3.000 Vlaamse gezinnen. Norkring, dat de uitzendingen van de VRT via DVB-T doorgeeft via zijn antennes, schat het aantal kijkers hoger in: 80 tot 100.000.

Protest

Niet iedereen volgt de redenering van de VRT. “Video’s via VRT NU verbruiken zo’n 1,5 gigabyte data per uur”, zegt Laurens Dierick, initiatiefnemer van de protestgroep Antennekijker.be, aan De Morgen. “Basisinternet is dan ontoereikend, dus moet je een duurder abonnement nemen. Onaanvaardbaar, aangezien de VRT met belastinggeld wordt betaald. Vanaf zaterdag bestaat er geen enkele manier meer om nog gratis te kijken. De openbare omroep wordt dus een betaalomroep.”

Het platform krijgt vooral reacties van mensen die wonen in gebieden waar een kabelaansluiting moeilijk of onmogelijk is, zoals campingbewoners of schippers. Je kan wel online kijken via VRT NU, maar dan moet je een app installeren, een wachtwoord instellen en het beeld doorsturen via een ander toestel naar je tv. Veel gedoe, en de technologie hapert ook vaak. Bij de VRT begrijpt men de bekommernis. “Steeds meer Vlamingen kijken online en we rekenen erop dat de technologie zich verder ontwikkelt”, zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. “Daarnaast beveelt de Vlaamse Ombudsman aan om internet te zien als een basisgoed, iets waartoe iedereen toegang moet kunnen hebben, net als water of elektriciteit. En via dat internet bieden wij onze content gratis aan.”

Alternatieven

De beslissing werd in mei aangekondigd. De VRT hoopte zo DVB-T-gebruikers de tijd geven naar alternatieven op zoek te gaan. De middelen die door het stopzetten van DVB-T vrijkomen, zal de VRT naar eigen zeggen efficiënt en toekomstgericht aanwenden.



TV Vlaanderen zendt wel nog altijd uit via de digitale ether, maar dat aanbod is betalend.