Geen drie zonder vier: de man die wil winnen blijft winnen!

18 november 2019

22u40 2 TV Het klinkt wat eentonig: voor de vierde keer op rij is Thomas Huyghe dagwinnaar van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Sinds vorige week dinsdag rijgt hij de overwinningen aan elkaar. Hij is nu al zeker van een plaats in de finaleweken. En morgen gaat hij voor een vijfde overwinning. Gelukkig staan alle tellers dan weer op nul.

Gelukkig overigens dat Margriet Hermans als eigenzinnig jurylid in deze 21ste aflevering van ‘De Slimste Mens’zat, anders was het maar een saaie ventenbedoening geweest. Voor het eerst in weken en met het jammerlijke vertrek van Chrostin, zaten enkel heren in de speelzetels. Frank Vander linden kwam en moest weer naar huis. In 2003 speelde hij uitgerekend Erik Van Looy nog naar huis. Nu kon hij te weinig inbrengen tegen het geweld van Thomas Huyghe en moest hij in de finale de duimen leggen tegen een verrassend sterke Oliver Naessen.

Maar, er was dus gelukkig Margriet. Ze vertelde een hilarisch verhaal over naakt zwemmen boven een discotheek in Griekenland. En hoe ze daar in het water haar papieren slip onder een steen verstopte.

Het spelletje zelf was voorspelbaar. Thomas Huyghe won namelijk. Voor de vierde opeenvolgende keer. Met nu al een ticket voor de finaleweken. Thomas had dubbel geluk. Hij speelde een perfecte filmpjesronde. En Frank Vander linden bleek te traag, te weinig fanatiek ook. In de finale was het hard tegen onzacht tussen Oliver en Frank. De oudste moest de duimen leggen nog voor er strategisch kon gespeeld worden. Door een kurkdroge snelle knock out met vier juiste antwoorden op de vraag welke wezens ‘Fellowship’ vormden in ‘Lord of the Rings’. Straf dat een coureur dat kan…

De leukste quotes

Frank Vander linden (over zijn leeftijd): ‘Ervaring is maar een ander woord voor slijtage’.

Marc Marie Huijbregts (begint weer aan een lang verhaal over wat hij allemaal ooit gedaan heeft): ‘Ik heb telefoontje-verkoop gedaan. Aan een afwasmachine in de horeca gestaan, een afwas-carrousel, een nachtmerrie. Het stopt nooit. Ik krijg er nog nachtmerries van. Ik werd de eerste avond ontslagen. Ze hadden nog nooit iemand in dienst gehad die zo traag werkte’.

Marc-Marie (op zijn best na een vraag over ‘kapoenen’): ‘Ja, neen, ja, neen, ja, neen. Wij hebben geen dieren in huis. Ook geen planten. Eigenlijk niets wat leeft’.

Margriet (na een opmerking van Erik dat ze heel veel weet): ‘Als het maar over eten en beesten gaat’.

Van Looy (tegen de 28-jarige Thomas): ‘Scheer jij je al?’

Kantelmomenten

Thomas Huyghe buigt de quiz meteen in zijn voordeel en staat voor de ‘Puzzel’ al royaal in het voordeel.

De Puzzelronde wordt bijzonder slecht gespeeld. Thomas verliest zelfs seconden.

De fotoronde is te gemakkelijk en brengt Oliver zelfs aan de leiding.

Thomas maakt in de filmpjesronde het verschil met vijf juiste antwoorden over ‘Spring’. Frank pikt nog 90 seconden in bij de vraag voor Frank over Gagarin en zorgt zo voor een spannende finale.

Die finale is er eentje op het scherp van de snee. Oliver en Frank produceren samen liefst 23 goede antwoorden op 6 vragen, of net geen vier op vijf goede antwoorden per vraag. Na de vraag over Pompeï, met ‘slechts’ drie goede antwoorden, stunt Naessens met vier goede antwoorden over ‘fellowship in de Lord of the Rings’ en speelt ondanks een 74-67 stand, Vander Linden naar huis.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Thomas Huyghe 417 sec.

2. Oliver Naessen 344 sec.

3. Frank Vander linden 314 sec.

De stand

1. Astrid Stockman 8 deelnames 5 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Lotte Vanwezemael 6 deelnames 4 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

3. Mathieu Terryn 6 deelnames 3 overwinning en 2 finales gewonnen 1 finale verloren

4. Philippe Geubels 5 deelnames 2 overwinningen 2 gewonnen finales 1 finale verloren

5. Chrostin 5 deelnames 1 overwinning 3 finales gewonnen 1 finale verloren

6. Thomas Huyghe 4 deelnames 4 overwinningen

7. Sebastien Dewaele 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Sofie Lemaire 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

9. Flor Decleir 3 deelnames 2 finales gewonnen 1 finale verloren

10. Oliver Naessen 2 deelnames 2 finales gewonnen

Nieuwkomer

Comedy Cup-winnares Amelie Albrecht