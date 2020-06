Geen ‘Dagelijkse zomerkost’: Jeroen Meus neemt vakantie SDE

15 juni 2020

12u45 0 TV Fans van Jeroen Meus (42) gaan een zware zomer tegemoet, want in tegenstelling tot de voorbije jaren komt er geen ‘Dagelijkse Zomerkost’.

De voorbije jaren was Jeroen Meus ook tijdens de zomermaanden dagelijks op tv te zien. Niet met z'n ‘Dagelijkse kost’, maar wel met ‘Dagelijkse zomerkost’, waarin de tv-kok rondtrekt op vakantiebestemmingen en daar zomerse gerechten op tafel tovert. Zo was hij al een seizoen lang te zien in Spanje, vorig jaar zocht hij het dichter bij huis.

Maar dit jaar neemt Jeroen Meus gewoon vakantie. Tot en met 26 juni kun je ‘Dagelijkse kost’ volgen op Eén, vanaf 29 juni kiest VRT voor de zomerprogrammatie en is het wachten tot na de zomervakantie voor een verse portie Jeroen Meus.

