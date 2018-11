Gedaan met gratis VRT-kijken: openbare omroep trekt stekker uit antenne Nieuwe maatregel openbare omroep treft naar schatting 3,2 procent kijkers Robin Broos

27 november 2018

07u30

Bron: De Morgen 0 TV Wie vandaag nog met een antenne naar de VRT-zenders kijkt, zal vanaf zaterdag niets meer zien. Op 1 december stopt de openbare omroep met uitzenden via DVB-T. Ruim 3 procent van de Vlamingen valt dan zonder Vlaamse televisie.

Tien jaar geleden trok de VRT de stekker uit de analoge ether. Wie toch gratis naar de publieke omroep wilde blijven kijken, moest overschakelen op een DVB-T-antenne om het nieuwe, digitale signaal te ontvangen. Maar vanaf zaterdag is ook dat verleden tijd.



Volgens de VRT zal amper 1 procent van de Vlamingen door de besparing getroffen worden, maar volgens het Imec Digimeter-rapport gaat het toch om 3,2 procent antennekijkers. Willen zij Eén, Canvas of Ketnet blijven ontvangen, dan moeten ze overstappen op een betalend antenne-abonnement bij TV Vlaanderen of kabel. Ze kunnen ook gratis blijven kijken via het onlinevideoplatform VRT NU, stelt de omroep. Maar daar is niet iedereen het mee eens.

