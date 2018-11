Gedaan met binnenkijken in de keuken van Jeroen Meus: “Jammer, maar er zit niks anders op” DBJ

22 november 2018

08u37

Bron: Nieuwsblad 0 TV Slecht nieuws voor iedereen die een kijkje wil nemen in de ‘Dagelijkse Kost’-keuken van Jeroen Meus. Naar aanleiding van het vandalisme worden er zo snel mogelijk rolluiken geplaatst, waardoor ‘s avond binnenkijken onmogelijk wordt.

Normaal gezien kan je in de 18de-eeuwse herberg De Dry Coppen, waar Jeroen Meus de afleveringen van ‘Dagelijkse Kost’ opneemt, altijd je neus tegen het venster houden om eens binnen te gluren. Zelfs ‘s nachts brandt er de hele tijd verlichting. Maar daar komt binnenkort waarschijnlijk verandering in, want nu het glas van de voorruit en deur op korte tijd werden ingeslagen, komen er waarschijnlijk rolluiken.

“We laten altijd licht branden zodat de mensen vanop de straat nog iets kunnen zien”, zegt producer Bart Verbeelen in Het Nieuwsblad. “Ook de kerstverlichting brandt dag en nacht. Daar gaat een einde aan komen, want we gaan rolluiken moeten plaatsen. We moeten overleggen met de eigenaar van het pand dat bovendien beschermd is, maar rolluiken zullen wel moeten. Dan valt er ’s avonds en ’s nachts niets meer te zien. Jammer, maar er zit niks anders op.”

Op een paar weken tijd werd de Leuvense herberg twee keer getroffen door vandalisme. De eerste keer werd een fiets door het raam van de voordeur gegooid, woensdag was het etalageraam aan de beurt. De eerste keer kon Meus het voorval nog relativeren. Hij tweette dat hij zou koken voor de vandaal als die zich durfde aangeven.

Als hij/zij het lef heeft om zich aan te geven dan kook ik er een heerlijk maal voor. Ben benieuwd? https://t.co/zLajPfqlZC jeroen meus(@ Jerremeus) link

Gisteren was het geduld van de productie op. “Ons water kookt over”, tweette Bart Verbeelen. Wanneer de rolluiken worden geplaatst is niet bekend.