Gebruikt en gekraakt: bruid zet nieuwe man na amper 2 weken aan de deur in ‘Blind Getrouwd Australië’ TDS

18 februari 2019

11u30

Bron: Channel 9 5 TV In Australië is het ondenkbare gebeurd in tv-land: Lauren Huntriss (31) en Matthew Bennett (29), de topfavorieten uit de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’, ‘Married At First Sight’, zien hun prille geluk na amper twee weken huwelijk uit elkaar spatten. Hun breuk was niet alleen een donderslag bij heldere hemel voor de experten van de reeks, ook de kijkers wisten niet wat ze te zien kregen. Vooral de reden van de breuk verhit flink de gemoederen.

De match tussen Lauren Huntriss en Matthew Bennett werd groots aangekondigd, de experten én kijkers hadden er vertrouwen in. Zij is een 31-jarige make up-artieste, hij een 29-jaar oude videomaker met een zacht karakter. Dat was echter niet zijn meest opvallende kenmerk, want Matthew was nog maagd toen hij zich inschreef voor de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’.

Daar kwam echter snel verandering in: het huwelijk tussen de bruid en bruidegom leek zo goed gestart, dat de twee hun gevoelens en lusten niet lang voor elkaar konden verstoppen. Op huwelijksreis gaven de newlyweds uiteindelijk ook toe aan die gevoelens: de twee deelden de lakens met elkaar, voor Matthew zijn eerste keer. Na hun vrijpartij liet zij nog optekenen seksueel erg avontuurlijk te zijn, en op heel wat ervaring in bed te kunnen terugvallen.

(lees verder onder de foto’s)

Niet aangetrokken

Lauren zal haar ervaring in de toekomst ongetwijfeld op iemand anders loslaten. Want met haar nieuwe man Matthew heeft ze het nu, amper twee weken later, al helemaal gehad. Ze kwam er later immers achter dat ‘haar’ bruidegom tijdens het diner na hun huwelijk aan de anderen had bekend dat hij zich helemaal niet aangetrokken voelt door Lauren, en dat er van enige connectie geen sprake is.

“Zoiets zeg je niet waar anderen bij staan. Ik voelde mij verdomme zo klein”, reageerde Lauren heftig. “Je had dat tegen mij moeten zeggen, niet tegen je makkers.” Matthew probeerde zijn gedrag nog te rechtvaardigen. “Ik ben altijd eerlijk”, klonk het. “Ik kreeg de vraag ik of me aangetrokken voelde tot Lauren. En toen heb ik gewoon gezegd: ‘ik denk het niet’”. Zij repliceerde: “Ik kan hem niet dwingen om mij leuk te vinden, ik kan hem niet forceren”, zei ze. “Ik wou enkel dat hij het me zelf had gezegd. Dit soort zaken bespreek je niet voor een groep mensen die je amper kent.”

Einde aan experiment

Voor Lauren was de maat vol. “Ja, ik voel mij echt klote”, zuchtte de bruid. “Het maakt mij verdomd kwaad dat Matthew nog maagd was toen hij hier is ingestapt. In mijn ogen ga je je maagdelijkheid niet verliezen aan iemand die je niets doet. Ik voel mij gebruikt. Heeft hij dit enkel gedaan om de eerste keer seks te kunnen beleven?”

Er werd abrupt een einde gemaakt aan hun experiment samen. “Ik heb om hem gegeven en ik heb voor hem gezorgd. En zijn excuses? Die ben ik beu. Het was compleet oneerlijk. Blijkbaar doe ik er als mens niet toe. Maar tja, wat doe je eraan?” Met die woorden trok Lauren de deur definitief achter zich toe.