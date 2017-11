Geacteerd en gescript of niet, deze ‘Slimste Mens’-aflevering was veruit de beste van het seizoen Redactie

23u09 689 vier TV Negen deelnames, vijf keer rechtstreeks gewonnen, vier keer in de vervelende finale tegenstanders als Frances Lefebure naar huis gespeeld. Niks leek Dalilla Hemans tegen te houden richting ‘absoluut record’. Die verdoemde elf deelnames tenminste evenaren, zo niet verbeteren. Niet dus.

Een gigantische blunder, een beginnersfout, een onachtzaamheid, meer was er niet nodig om zichzelf in de vernieling te quizzen. Bij de vraag wat ze wist over Machiavelli vergat Dalilla – met een mooi ‘doek-op-je-kop’-attribuut over haar extensions-, zich strategisch te laten zakken onder de score van Bill Barberis. Bij een 12-20 stand kon de acteur fluitend uitspelen met één juist antwoord over Joseph Goebbels.

Hét Grote Plezier, als quizzer en als gevatte, ad rem echtgenote, kwam van nieuwkomer Elodie Ouedraogo. Bij haar herkansing - de ex-atlete mocht in 2012 al eens drie keer in de Slimste Mens-zetel zitten - speelde Elodie zich met een score van 541 seconden meteen de top tien binnen van beste scores aller tijden. Met één seconde minder dan Bieke Ilegems en drie seconden meer dan Eva Daeleman.

Maar nog straffer was haar verbaal vuurwerk tegen jurylid-echtgenoot Jeroom, doorgaans bijzonder ad rem, scherp en nog eens balancerend op de rand. Al dan niet in afspraak met de productie werd Jeroom zowat gedegradeerd tot braaf lammetje, tot ‘nerdje’, zoals hij wordt omschreven door Elodie. De halve privéwinkel van het gezin Elodie, Jeroom en Remus werd uitgespreid in de studio.

Tot grote pret van alle toehoorders en van mede-jurylid Philippe Geubels, die kirrend liet weten dat "zijn dag niet meer stuk kon" en dat het "de schoonste dag uit zijn leven was". Geacteerd en gescript of niet, deze ‘Slimste Mens’-aflevering was veruit de beste van het seizoen, met een perfecte mix van spanning, sensatie, humor en verrassende wendingen. Meer van dat, Erik!

De leukste quotes

Elodie (over Jeroom): ‘Hij heeft gezegd dat ik beter een bril opzet omdat ik er dan minder dom uitzie. Ik denk niet dat hij in mij gelooft’.

Erik (over Jeroom): ‘Hij zit heel toevallig in de jury’.

Erik (tegen Bill): ‘Het is de eerste keer dat jij een bril draagt. Het is raar, jij ziet er met een bril slimmer uit. Ik zonder’.

Dalilla (over de doek op haar hoofd): ‘Dat heeft niet echt een naam. Mijn man zegt doek-op-je-kop’.

Bill (over zijn inzet): ‘Ik denk dat ik veertig procent competitief ben’.

Dalilla (over Elodie): ‘Ik ben heel blij dat ik hier met Elodie mag zitten. Het is een beetje een droom die uitkomt’.

Geubels (over Bill): ‘Weet je, als ik Bill hier zo tussen die twee zwarte vrouwen zie zitten, ik krijg goesting in Oreo’s’ (Een Oreo is een Amerikaans koekje met twee ronde chocoladekoekjes met daartussen zachte, witte vulling).

Jeroom: ‘Ik ben heel blij dat Elodie vanavond aan heel Vlaanderen kan laten zien dat ze niet alleen bloedmooi is, maar ook ongelooflijk intelligent. Ik geloof er zo hard in dat ik zelfs onze geplande vakantie heb verzet naar een vlucht van 11 uur vanavond. We gaan garnaalvissen. Elodie heeft haar botten al aan’. Waarop Elodie: ‘Het zijn de botten die hij betaald heeft’. En Erik: ‘Dat doet zeer’.

Erik (tegen Jeroom): ‘Ik zie dat beeld. Ik zie alleen uw bovenkant, dat jij hier ook met botten zit’. Waarop Geubels: ‘Dat is toch een ziek, ziek manneke’.

Erik (tegen Jeroom): ‘Wie is er op de kleine Remus aan het letten?’ Waarop Jeroom: ‘Herr Seele, die had vandaag toch niks te doen’.

Geubels (over moppen over zijn vrouw): ‘Ik was op een receptie en er komt een vrouw naar mij en die zegt: "Mijnheer Geubels, door uw vrouwonvriendelijke grappen kijk ik niet meer naar 'De Slimste Mens'. Ik zeg: "Schat, op een receptie moet ge me niet mijnheer Geubels noemen".'

Jeroom (op de vraag wat hij van Bill verwacht): ‘Dat hij met zijn poten van Elodie blijft’.

Geubels (over vrouwen die niet met de auto mogen rijden in Saoedi-Arabië): ‘Stom, want in de woestijn kunt ge toch nergens tegen rijden’. Waarop Erik (tegen Dalilla): ‘Gaat het?’ En Dalilla: ‘Ca va’.

Elodie (na alweer een grap van Jeroom): ‘Ik kijk in het publiek naar een nieuwe man…’. Waarop Geubels: ‘Allez, ik ga me in het publiek zetten’. En Erik: ‘Volgens mij zitten we in de eerste uitzending die live wordt uitgezonden waar een echtscheiding wordt uitgevochten.’ (Erik gaat een beetje snel door de bocht, want De Slimste Mens wordt ruim vooraf ingeblikt).

Jeroom (over geheimen bewaren): ‘Ik ken veel geheimen. Zo is er bijvoorbeeld, ik zal geen namen noemen, iemand met wie ik samenwerk in deze quiz, die een uithangende anus heeft. En het is zo erg dat hij als enige moet blijven rechtstaan tijdens het werk’.

Geubels (nadat Elodie heeft gezegd dat ze thuis veel danst met Jeroom): ‘Manneke, manneke, manneke, mijn dag kan niet meer stuk’.

Jeroom (nadat Erik een mopje maakt over het haar van Jeroom): ‘Zo te zien heeft Kevin De Bruyne zijn traptechniek op uw gezicht geoefend’.

Elodie (over Jeroom): ‘Hij heeft echt een buik, ja’.

Geubels (of hij in Mexcio is geweest?): ‘Ja, maar we zaten in een heel slechte buurt: Guacamolenbeek’ (waarna hij zelf verveeld zit met het niveau van deze grap).

Dalilla: ‘Als ik er vandaag uit lig, kan ik de stok doorgeven aan another black girl’.

Dalilla (na haar blunder in de finale): ‘Keistom, maar ik let nooit op de seconden. Daarom ben ik niet goed in dit spel. In de finale bedoel ik. Niet over nagedacht’.

Hilarische momenten

Het bekvechten tussen Elodie en Jeroom is de rode draad doorheen Elodie (over dansen thuis): ‘Remus en ik dansen goed. Bij hem (Jeroom) is dat precies of hij een epileptische aanval krijgt. Coole blanke man op de achtergrond’. Waarop Van Looy: ‘Dat is grappig, ze neemt gewoon wraak voor alles wat hij al gezegd heeft’. Elodie dan weer: ‘Ik zit hier misschien maar één keer’. En Geubels: ‘Schoonste dag van mijn leven’.

Jeroom laat zich gaan na alweer een ferme prik van Elodie. ‘Man, echt, man werkt tien jaar aan imago. Eén avond en …’.

En het blijft knetteren tussen Elodie en Jeroom. ‘Als je een probleem hebt moet je Jeroom bellen’, maakt Elodie duidelijk. Waarop Jeroom: ‘Dan moet gij zeker bellen, want gij hebt straks een groot probleem’. En even later zegt Jeroom: ‘In ons tuinhuis staan typische dingen: tuinmeubelen, een grasmaaier, twee vaten oude doping, …’.

Jeroom is tegen handtekeningenjagers en laat dat blijken. ‘Ik ben tegen handtekeningenjagers. Ik ben dan ook een petitie gestart tegen handtekeningen vragen. Ik heb al 3.000 handtekeningen tegen handtekeningen vragen’.

Kantelmomenten

De score van de drie kandidaten loopt lange tijd gelijk op. In de Puzzelronde verliest Dalilla erg veel tijd en nemen Elodie en Bill voorsprong.

Vanaf de fotoronde wordt er spectaculair goed gespeeld. Dalilla en Elodie halen een perfecte tien op tien, terwijl Bill struikelt over prinsen en prinsessen in badpak. De dames scoren hier elk nog eens drie goede antwoorden.

Het hoogstaand niveau gaat in de filmpjesronde nog even verder met een perfecte score voor Bill. Dalilla heeft de pech een voetbalfragment te krijgen. Elodie profiteert maximaal met 120 seconden. Elodie scoort door op haar ultieme filmpje, waar Dalilla toch nog 50 seconden wegkaapt. Elodie scoort wel de hoogste score van het seizoen en de zesde hoogste score ‘aller tijden’.

In de finale slaan de zenuwen toe. Zowel Dalilla als Bill starten slecht. Maar met de voornamen van de kinderen van Trump geeft Dalilla een ferme tik aan Bill. Ze heeft alles in handen om te winnen, zeker omdat Bill maar twee goede antwoorden weet over Machiavelli. Het volstaat voor Dalilla om haar score te laten zakken, maar ze doet dat niet. Bill kan simpel uitspelen en belet zo dat Dalilla richting record zou gaan.

De eindscore (voor het finalespel)

Elodie Ouedraogo 541 sec.

Bill Barberis 354 sec.

Dalilla Hermans 317 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 4 deelnames 1 overwinning

4. Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

5. Tijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

6. Jens Dendoncker 3 deelnames

Nieuwkomer

VRT-correspondent Björn Soenens