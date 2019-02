Gastster uit ‘Friends’ zat in 2 afleveringen en verdient daar nog steeds 2000 dollar per jaar voor MVO

11 februari 2019

07u58 0 TV Vincent Ventresca, een gastster die in de serie ‘Friends’ twee afleveringen lang het vriendje van Monica speelde, verdient vandaag nog altijd 2000 dollar per jaar voor zijn kleine rol.

Ventresca speelde twee afleveringen lang de vriend van Monica Geller, één van de hoofdpersonages van de show. Zijn rol als ‘Fun Bobby’ loont nog altijd, dankzij de vele wereldwijde heruitzendingen van de serie. Elk jaar krijgt hij nog 2000 dollar (1765 euro) uitbetaald.

“Op de set wilde ik het liefst vrienden worden met David Schwimmer, die Ross speelde”, legt hij uit in een interview. “Maar hij was totaal niet geïnteresseerd in het ontmoeten van nieuwe mensen”, klinkt het teleurgesteld. Gelukkig kwam hij toch niet helemaal van een kale reis thuis, al had Ventresca nooit verwacht dat zo’n kleine rol de bestbetaalde uit zijn carrière zou worden.