Gastspeurder Ingeborg moet iets kwijt in ‘The Masked Singer’: “Ze maken iedereen te dik op tv” BDB

08 oktober 2020

08u05

Bron: VTM 0 TV Na de ontmaskering van Monster, Libelle en Otter wordt vrijdagavond opnieuw de identiteit onthuld van één van de figuren in Na de ontmaskering van Monster, Libelle en Otter wordt vrijdagavond opnieuw de identiteit onthuld van één van de figuren in ‘The Masked Singer’. Julie Van den Steen (28), Karen Damen (45) en Jens Dendoncker (30) krijgen dit keer de hulp van gastspeurder Ingeborg (53). En dat levert uiteraard grappige tv op.

Zo vraagt Ingeborg zich af wat er in godsnaam met de pakken van ‘The Masked Singers’ gebeurd is. “Ze maken iedereen te dik op televisie. Ik heb er een probleem mee. Het lijkt altijd alsof ik een dubbele kin heb, maar dat is dus niet zo. We mogen ons dus niet door dat pak in de war laten brengen.”

Jens Dendoncker geeft de yoga-goeroe gelijk. “Dat is bij mij ook zo. Ik weeg eigenlijk maar 58 kilo, maar op tv plakken ze daar 50 kilo bij.”

Je ziet ‘The Masked Singer’ vrijdagavond om 20.40 uur op VTM en VTM GO.