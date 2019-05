Gasten kregen drank en drugs en werden opgesloten: donkere geheimen van ‘The Jeremy Kyle Show’ komen aan het licht TDS

Bron: Channel 4 2 TV Nu ‘The Jeremy Kyle Show’ definitief werd geschrapt na de dood van één van de gasten, doen verschillende medewerkers van het programma een boekje open. Zo zouden gasten die met een verslaving kampten achter de scherm drank en drugs toegestopt hebben gekregen, en zouden anderen die terugkrabbelden om deel te nemen aan de show werden verboden om naar huis te gaan.

Een deelnemer aan ‘The Jeremy Kyle Show’ overleed enkele dagen nadat een aflevering van het programma werd opgenomen. Daarin werd hij aan een leugendetector gelegd om te bewijzen dat hij trouw was gebleven aan zijn verloofde. Hij slaagde niet voor de test en het stel ging uit elkaar, waarna de man zich van het leven beroofde. De zender ITV besloot de show, die al 14 jaar uitgezonden werd, daarop definitief stop te zetten.

Het Britse nieuwsprogramma ‘Dispatches’ ging undercover bij de ‘The Jeremy Kyle Show’ om te achterhalen hoe het overlijden kon gebeuren. Volgens verschillende producers van het programma werd er geen enkele nazorg gegeven aan de gasten, hoewel zij vaak in een benarde of uitzichtloze situatie zaten. Ook werden drugsverslaafden volgens de producers aangemoedigd om voor hun komst naar de studio af te spreken met hun dealers, waarbij de drugs betaald werd door de makers van ‘The Jeremy Kyle Show’.

“Soms zaten verslaafden hier gewoon wiet te roken met de makers, puur om de gasten in hogere sferen te houden. En als hun gemoed dreigde te veranderen, dan deed de productie alles om dat te voorkomen. Zo was er een gast die net clean was, maar moeite had om vol te houden. Omdat er anders geen ‘goed verhaal’ was, zei de productie dat we ervoor moesten zorgen dat die man weer drugs nam. We moesten overal geld laten rondslingeren achter de schermen, zodat hij dat geld kon vinden en drugs kon gaan kopen.” Gasten die moeten afrekenen met een alcoholverslaving werden dan weer in een kleedkamer gezet waar ze omringd werden door liters bier of sterke drank.

Behandeld als dieren

De producers die getuigen in ‘Dispatches’ zeggen ook dat de gasten van The Jeremy Kyle Show’ werden “behandeld als beesten”. “Achter de schermen werd een soort van doolhof opgezet. Zodat ze gasten die van het podium liepen tijdens de opnames meteen konden controleren. De makers wisten waar ze zaten, terwijl elke gang er voor de gasten identiek uitzag. Ze konden zelf onmogelijk hun weg naar buiten vinden.”

De Britse Stacey Talley komt ook aan het woord. Zij was één van de gasten in de show en vertelt hoe ze op het laatste nippertje de opnames probeerde tegen te houden. “Ik heb in het verleden zelfmoord proberen plegen, en dat wisten ze. Ze wisten hoe kwetsbaar ik was”, zegt ze. “Maar toen ik een paniekaanval kreeg en hen vertelde dat ik de opnames niet kon doen, zeiden ze enkel dat ik een contract had getekend en dat ik daar aan vasthing. Ze hebben mij verplicht de show af te werken. Daarna werd ik gewoon naar huis gestuurd, zonder enige hulp of nazorg.” Ook Dwayne Davison, een andere gast, getuigt: hij zegt dat hij voor de opnames 10 uur lang werd opgesloten in een kleedkamer, zonder zijn gsm en zonder contact met de buitenwereld. “Zo kregen ze mij in een positie die mijn bloed deed koken. En dat is exact wat ze willen.”

Omdat het programma draaide rond het ‘oplossen’ van conflicten, werden de gasten eerst opgejaagd met allerlei technieken. “De gasten moesten natuurlijk kwaad zijn, anders levert dat geen goede tv op. Als kijker denk je misschien dat die mensen zo door het leven gaan, maar dat is niet zo. Op voorhand werd over elke gast een rapport gemaakt. Gasten werden opgehitst door vragenlijsten en uitspraken aan de hand van hun dossier.”

Zender ontkent

Zender ITV ontkent de beschuldigingen van de medewerkers met klem. “Wij hebben vele jaren ervaring met het uitzenden en creëren van programma’s, en elk van onze producties neemt maatregelen voor de deelnemers. Al die maatregelen worden regelmatig beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn”, klinkt het. “’The Jeremy Kyle Show’ heeft de afgelopen 14 jaar voor talloze positieve resultaten gezorgd, met mensen die langdurige persoonlijke problemen hebben kunnen oplossen. Gasten werden vóór het filmen, tijdens het filmen en na het filmen door ons team ondersteund. Mochten ze hulp nodig hebben gehad, dan werden passende oplossingen - zoals rehabilitatie, woedebeheer, gezinsbemiddeling en ouderbegeleiding - aangereikt.”