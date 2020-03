Friends-reünie uitgesteld door coronavirus Redactie

19 maart 2020

06u41

Bron: AD 0 TV De langverwachte reünie van de televisieserie ‘Friends’ is vanwege het coronavirus tot nader order uitgesteld. Dat meldt het Amerikaanse tijdsschrift Variety.

De show, een gesprek tussen de zes acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer, zou nog deze maand worden opgenomen in de voormalige ‘Friends’-studio in Burbank (Californië). De opnames zijn nu in elk geval tot mei uitgesteld. Een replica van het beroemde ‘Central Perk’-café waar de vrienden altijd samenkomen, is tijdens de ‘Warner Brothers’-rondleiding in Burbank één van de grote publiekstrekkers.

Een reünie van de zes New Yorkse vrienden, die tien seizoenen lang samen te zien waren, leek er jarenlang niet van te komen, tot er in februari werd aangekondigd dat alle acteurs hun medewerking hadden toegezegd.