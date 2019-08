Freek Braeckman wordt dit najaar uitgedaagd in ‘Beat VTM’

Nieuwsanker Freek Braeckman (40) wordt dit najaar een van de acht VTM-gezichten van ‘Beat VTM’. Samen met Mathias Coppens, Natalia, Guga Baúl, Koen Wauters, Nathalie Meskens, Kürt Rogiers en Olga Leyers wordt hij door acht onbekende Vlamingen uitgedaagd om in 100 dagen tijd een bepaalde discipline meester te worden. “Of ik ‘neen’ had kunnen zeggen tegen iemand die vraagt: ‘Durf je voor een programma iets totaal nieuws te leren in 3 maanden tijd?’ Natuurlijk niet”, vertelde Freek Braeckman over zijn keuze om deel te nemen. “Ik ben ooit journalist geworden, net omdat ik zo nieuwsgierig ben. En omdat ik me vaak genoeg afvraag: Zou ík dat onder de knie kunnen krijgen?”