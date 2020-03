Freek Braeckman vertelt over quarantaine en Jens Dendoncker test z'n lenigheid in ‘Blijf in uw kot!’ BDB

31 maart 2020

14u12 0 TV VTM en Qmusic slaan de handen in elkaar voor ‘Blijf in uw kot!’. Van 9 tot 12 uur presteren een VTM-schermgezicht en Qmusic-dj Vincent Fierens, uiteraard op veilige afstand van elkaar, elke dag samen het programma. Vandaag: Freek Braeckman over z’n quarantaine en Jens Dendoncker test hoe lenig hij is.

‘Familie’-acteur Jan Van den Bosch en z'n kinderen werden uitgedaagd door Vincent Fierens.



Is het Jan Van den Bosch gelukt om z’n woonkamer om te toveren tot een skipiste?



Lenige Jens Dendoncker probeert de TikTok-challenge van Stien Edlund.



Thomas Smith geeft de ultieme tips om je omgeving beet te nemen op 1 april.



Nieuwsanker Freek Braeckman blijft nog eventjes in quarantaine.



‘Blijf In Uw Kot!’ wordt elke ochtend tussen 9 en 12 uitgezonden en is een samenwerking tussen VTM en Qmusic. Het programma werd opgericht naar aanleiding van de coronacrisis. “Ook bij Qmusic voelen we de nood om te helpen”, verklaarde Robin Vissenaekens, programmadirecteur radio, eerder. “Zoals op radio, gaan we nu ook op tv met mensen praten. We gaan elke voormiddag samen met heel wat huiskamers verhalen delen, vragen beantwoorden of groetjes overbrengen.” Vincent Fierens presenteert, maar elke dag is er ook een bekende gast in de studio - die veilig afstand houdt.