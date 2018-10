Free Souffriau: "Ik denk al mijn hele leven dat ik niets kan en voel me vaak erg dom" DBJ

09 oktober 2018

22u55 0 TV Actrice Free Souffriau (38) vertelt in 'Gert Late Night' tijdens de bedgeheimen van James Cooke over haar onzekerheden en de periode waarin ze kampte met lymfeklierkanker.

Toen Free de uitnodiging kreeg om op bezoek te komen in de boot van 'Gert Late Night', was ze naar eigen zeggen erg verbaasd. "Toen ik de vraag kreeg, was het eerste dat ik dacht: 'wat vinden de mensen speciaal aan mij'?", aldus de actrice. "Wat ik doe is totaal niet bijzonder." James polst of dat te maken heeft met haar onzekerheid. "Ik ben heel onzeker", vertelt Free. "Ik denk ook al heel mijn leven dat ik niets kan. Alles kwam maar gewoon op me af, ik voel me daarom vaak erg dom."

Souffriau vertelt ook over de, volgens haar, andere kant van de Studio 100-medaille. "Ik ga nooit gevraagd worden voor 'serieuze' rollen, daar heb ik mij al lang bij neergelegd", aldus de actrice. "Ik ben echt een vreemde eend in de showbizzbijt. Het is ook allemaal niet oprecht. Daarom ben ik ook stekkers beginnen uittrekken, ik zou verkankeren vanbinnen als ik dat zou blijven doordoen. Ik heb al 100 keer gedacht dat ik iets anders wilde doen, maar heb nooit de stap durven zetten." Souffriau vertelt ook over haar wilde jonge jaren. "Ik weet dat ik vroeger de reputatie had van feestbeest." zegt Free. "Maar voor je de juiste man tegenkomt, dat duurt even. Tot mijn 18 was ik zelfs nooit met jongens bezig, ik had tot dan altijd op internaat gezeten."

Zware periode

"Ik ben Miguel tegengekomen eind 2003 en in 2004 ben ik ziek geworden", zegt Souffriau. "Dat was een zware start voor onze relatie, maar ik heb me nooit schuldig gevoeld ten opzicht van hem. Ik heb hem altijd gezegd dat hij mocht vertrekken, maar hij bleef naast mijn bed zitten."

Souffriau was er maar net op tijd bij om de lymfeklierkanker te bestrijden. "Ik had de hele tijd pijn aan mijn linkerarm", herinnert ze zich. "Uiteindelijk ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar zeiden ze dat ze meteen moesten opereren en dat de chemokuur meteen moest beginnen, want ik zat in het finale stadium. Ik heb me heel erg afgezonderd die acht maanden, het was alsof de tijd even stil stond." Steun en toeverlaat vond Free altijd bij MIguel. "Ik denk dat er veel moet gebeuren voor Miguel en ik uit elkaar gaan", besluit Souffriau.