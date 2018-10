Freddie Highmore over het nieuwe seizoen van ‘The Good Doctor’: “Ik heb het gevoel dat we met iets bijzonders bezig zijn” MVO

26 oktober 2018

10u26 0 TV Vanaf vandaag start het nieuwe, tweede seizoen van ‘The Good Doctor’ op VTM. Freddie Highmore, die de hoofdrol van de autistische dokter Shawn Murphy op zich neemt, is dolenthousiast over de verderzetting van het verhaal.

Freddie mocht voor het eerst mee beslissen over het lot van zijn personage. “Ik heb de eerste aflevering van het tweede seizoen mogen schrijven. Dat was een geweldige ervaring. Ik heb er dagen over nagedacht.”

Volgens hem is zijn personage, Shawn Murphy, erg gegroeid sinds het vorige seizoen. “Hij heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich meer op zijn gemak in het ziekenhuis. Dat zal ook te zien zijn aan zijn handelingen.”

Rollen omgekeerd

Bovendien moet Shawn meer dan ooit verantwoordelijkheid op zich nemen. Ten eerste voor een grote fout die hij aan het einde van seizoen 1 maakte in de operatiekamer, en ten tweede in de zorg voor zijn vriend en mentor, Dr. Glassman. Die laatste kreeg namelijk te horen dat hij kanker had, en gaat een lange behandeling tegemoet. “Shawn is het gewoon dat er voor hem gezorgd wordt, nu zal het interessant zijn om te zien hoe die rollen een beetje worden omgekeerd.”

Bijzonder

Na de uitzendingen van het eerste seizoen kreeg Highmore veel positieve reacties van fans die zich zelf binnen het autisme-spectrum bevonden. “Dat doet iedereen die meewerkt aan de show echt deugd. Het is ongelofelijk dat mensen steun halen uit ons programma, dat geeft me het gevoel dat we met iets bijzonders bezig zijn.”

‘The Good Doctor’, seizoen 2, vanaf vandaag elke vrijdag om 22u35 op VTM.