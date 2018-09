Fred van Leer van 'Say Yes To The Dress' in het ziekenhuis met darmontsteking Redactie

10 september 2018

12u14

Bron: AD.nl 0 TV Stylist Fred van Leer werd dit weekend korte tijd opgenomen in het ziekenhuis met een darmontsteking. De komende tijd moet hij rust nemen om zijn herstel te bevorderen.

Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met Van Leer, meldt zijn manager. "Hij is nu thuis en neemt tijd en rust." Op Instagram reageert Fred zelf op zijn gezondheidstoestand:

Het is een tijdje stil geweest vanuit mij, wat niet vaak voorkomt ;) Ik lag inderdaad in het ziekenhuis en na onderzoek is gebleken dat ik een ontsteking in mijn darmen heb. Het is gelukkig niet kwaadaardig maar wel erg pijnlijk. Daarom kon ik gisteren de presentatie niet verzorgen, wat ik erg vervelend vind. We hebben alles in goed overleg met de organisatie geregeld. Dank voor alle lieve berichten, ik hoop me snel beter te voelen!

Oorsuizen

Even werd vermoed dat Van Leer wegens oorsuizen was opgenomen. Tijdens het filmen van de 'Gevaarlijkste Wegen van de Wereld' belandde hij daardoor ook al eens in het ziekenhuis. Toen waren de knallen van een vuurwerkshow zo hard dat de stylist een black-out kreeg. "Die knallen waren zo extreem hard dat ik ben flauwgevallen", zei hij toen.

Ook kampte Fred de afgelopen jaren met een burn-out. Inmiddels gaat het op dat vlak weer een stuk beter met hem. Van Leer is op TLC te zien als presentator van 'Say Yes to the Dress Benelux'.

Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 09 sep 2018 om 14:52 CEST