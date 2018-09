Fré van 'Expeditie Robinson' staat vrijdag in finale WK paraklimmen SD

Fré Leys toonde in de eerste aflevering van 'Expeditie Robinson' al zijn klimtalent door in een boom te klimmen om kokosnoten te verzamelen voor zijn teamgenoten. Vrijdag is hij een van de vier finalisten op het WK muurklimmen in het Oostenrijkse Innsbruck voor klimmers met een beenamputatie. Leys gaat resoluut voor de overwinning. "In de finale kan alles", klinkt het.

Op het voorbije wereldkampioenschap in 2016 in Parijs werd Leys, toen een beginnende paraklimmer, vijfde. “Nu sta ik veel verder, maar ook de concurrentie is op korte tijd veel sterker geworden”, zegt de Leuvenaar die opgroeide in de Antwerpse wijk Luchtbal.

Leys had na de loodzware opnames van 'Expeditie Robinson' acht weken om opnieuw in topvorm te geraken. “Ik vreesde dat Expeditie Robinson mijn planning de war zou sturen, maar uiteindelijk ben ik na mijn verblijf op het eiland snel terug in vorm geraakt”, zegt hij. “Bovendien heeft het gewichtsverlies mij geholpen om beter te klimmen.”

“Hiervoor heb ik twee jaar geleefd als een topsporter, dit is het moment van de waarheid”, aldus Leys, die al zeker is van de top 4 en dus een betere prestatie neerzet dan de vijfde plek van 2016. Ook de paraklimmers Elodie Orbaen en Pavitra Vandenhoven verdedigen de Belgische kleuren op het WK muurklimmen in Innsbruck. Opvallend is dat paraklimmers en reguliere atleten naast elkaar aantreden op het wereldkampioenschap, waardoor het paraklimmen heel wat aandacht krijgt.