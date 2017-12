Franse presentator Michel Drucker kan tranen niet bedwingen om overleden vriend Johnny Hallyday TDS

14u54

Bron: France 2 0 Direct 2 TV Tijdens een speciale televisie-uitzending rond de overleden Franse superster Johnny Hallyday kon presentator Michel Drucker zijn emoties niet bedwingen. Drucker en Hallyday waren goede vrienden.



De speciale uitzending was gisteravond te zien op France 2. Presentator Drucker sprak zijn steun uit aan de familie van de artiest, en zei dat hij tijdens zijn lange carrière al veel vrienden had zien vertrekken.

"Tot ziens, mijn vriend"

Drucker werd overmand door emoties toen hij wou vertellen "hoe bijzonder" Hallyday was. "Je had nog wat langer kunnen leven", vertelde hij in tranen. "Ik weet dat we elkaar zullen terugzien. Tot ziens, mijn vriend."