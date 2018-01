Frank Van Erum houdt zich sterk na zijn onverwachte ontslag uit 'Thuis': "Ik heb toch al een traan weggepinkt" CD

05u00

Bron: Story 1 © VRT Liesbeth Verhulst Frank Van Erum TV Als een donderslag bij heldere hemel. Zo omschrijft acteur Frank Van Erum (40) zijn ontslag bij 'Thuis'. Nog tot eind februari staat de acteur als Renzo op de set van de Eén-soap. Al is dat met gemengde gevoelens, want de manier waarop hij werd afgedankt, zint hem niet.

Begin december kreeg acteur Frank Van Erum slecht nieuws te horen. Na meer dan drie jaar Renzo gespeeld te hebben in 'Thuis' hebben de makers beslist om zijn personage uit de reeks te schrappen. "Ik viel compleet uit de lucht", zegt Frank. "Dit had ik totaal niet zien aankomen. Mijn personage had net nog een nieuw decor gekregen en ik ging meer aan bod komen in de verhaallijnen die zich afspelen in De Withoeve."

Het valt je duidelijk zwaar.

"Ik heb Renzo altijd met hart en ziel gespeeld en ik had ook het gevoel dat hij voor het nodige positivisme in de reeks zorgde. En dat valt nu weg. Spijtig, want de mensen willen dat echt wel zien."

Weet je ondertussen al waarom je uit de reeks moest verdwijnen?

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN