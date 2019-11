Frances Lefebure wil vrijwilligerswerk promoten en lanceert Grote Blind Gedropt KDL

03 november 2019

21u20

Bron: VTM 3 TV In de vierde aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ riep Frances Lefebure iedereen op om een beetje van hun tijd te schenken aan het goede doel. Vlamingen die nog niet goed weten of vrijwilligerswerk iets voor hen is, kunnen er vrijblijvend en eenmalig van proeven op de Grote Blind Gedropt op zaterdag 16 november tussen 11 en 16u.

Op die dag worden kandidaat-vrijwilligers samen met Frances, Dina Tersago, Sieg De Doncker, Maarten en Dorothee van Qmusic en Belle Perez aan het werk gezet bij een vrijwilligersorganisatie in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. Frances roept zo veel mogelijk mensen op om minstens één namiddag en een stukje van hun grote hart te doneren voor een betere wereld.

Verrassing

Kandidaat-vrijwilligers schenken één namiddag van hun tijd aan een organisatie en gaan er samen met ervaren vrijwilligers en de BV’s aan de slag. Waar men terechtkomt, is een verrassing, want de kandidaten worden ‘blind gedropt’. Op basis van de interesses die ze opgeven bij inschrijving worden ze gekoppeld aan een van de vele deelnemende vrijwilligersorganisaties. Zo wordt bij inschrijving gevraagd of de kandidaat-vrijwilliger een handige Harry is of eerder activiteiten met kinderen of met personen met een beperking verkiest. Andere opties zijn een bezoekje aan een oudere brengen of een namiddag meedraaien in een buurtcentrum. ‘Make Belgium Great Again’ en Give A Day zorgen op basis daarvan zo veel mogelijk voor de perfecte match. Inschrijven kan tot en met zondag 10 november via vtm.be. De ontmoetingsplaatsen zijn: Zappa in Antwerpen, Daverlo in Brugge, Theaterzaal Dienstencentrum Ledeberg in Gent, Oude Gevangenis in Hasselt en Hal 5 in Leuven.

Doe de Squatte Macchiato

In de vierde uitzending van ‘Make Belgium Great Again’ wilde Frances ook iedereen aan het bewegen krijgen, en dan vooral mensen met een kantoorjob. Te lang stilzitten is immers nefast voor de gezondheid. Om van je bureau een fitness te maken, riep ‘MBGA’, samen met CM, de Squatte Macchiato in het leven. 1.000 bedrijven kunnen op vtm.be een pakket bestellen om beweging te stimuleren in hun kantoren.