Frances Lefebure trapt tweede seizoen ‘Make Belgium Great Again’ af met grote opruimactie: “Maar ik ben niet de Moeder Theresa van de tv” Mark Coenegracht

20 juni 2019

00u00 1 TV Omdat er nog zoveel te doen is voor ons land het paradijs op aarde zal zijn, keren Frances Lefebure (30) en het VTM-programma 'Make Belgium Great Again' in het najaar terug. Haar ploeg streek gisteren neer in Leuven voor een eerste actie: "Weg met die vuile sigarettenpeuken!"

Met een hele hoop opruimploegen dook Frances Lefebure gisternamiddag naar het hart van de Leuvense binnenstad. Gewapend met handschoenen, vuilniszakken, veel goeie moed en één simpele opdracht: weg met alle sigarettenpeuken op straat.

Drie uur en een flink zomeronweer later lagen ruim 51.000 peuken, een stinkende hoop smurrie, in een verzamelcontainer. "Uit serieuze onderzoeken is gebleken dat de Belg zich heel hard stoort aan zwerfvuil, maar dat diezelfde Belg tegelijkertijd vindt dat sigarettenpeuken geen zwerfvuil zijn", zegt Frances. "Een peuk is zo klein, zo licht, zo onbetekenend. En rokers hebben nu eenmaal gewoontes. Op straat verdwijnt de peuk met een walsende beweging onder de voet, in de auto is er die knipbeweging om de peuk weg te schieten. Met als excuus dat een niet gedoofde peuk voor brand kan zorgen. Een excuus met vergaande gevolgen."

Zelf gerookt

"In ons land bestaat liefst de helft van alle zwerfvuil uit sigarettenpeuken. Vijftig procent, gigantisch! Bovendien duurt het vijftien jaar voor een peuk is afgebroken. En dan zwijg ik nog over de chemicaliën die in grond- en zeewater terechtkomen. Weg met die sigarettenpeuk, te beginnen in Leuven", zegt Frances, zelf ooit een verstokte rookster die - geeft ze ootmoedig toe - jarenlang haar peuken op de grond keilde. "Niets om fier op te zijn en voor mij nu een reden om zeker niet met het vingertje te zwaaien."

Moeder Teresa

De peukenactie is de eerste stunt van het tweede seizoen van 'Make Belgium Great Again'. "Eigenlijk zijn we vorige week van start gegaan, maar met onze opruimactie komen we voor het eerst naar buiten", vertelt Frances. "Ik sta echt te popelen om er weer in te vliegen. Na het eerste seizoen hadden we met z'n allen het gevoel dat we nog niet klaar waren. Het onwaarschijnlijke succes van de orgaandonoren en onze actie rond eerste hulp waren te straf om al te stoppen. We willen opnieuw maatschappelijk relevant zijn, maar ook ludieke acties opzetten. Noem me dus zeker niet de Moeder Teresa van de televisie. We steken nooit een vingertje op, maar hebben een leuke manier gevonden om problemen aan te kaarten. En, als het even kan, mee op te lossen."

"Voor het nieuwe seizoen kunnen we meteen hard gaan. De kijkers moeten ons niet meer leren kennen, ze weten wat ze van ons mogen verwachten", maakt Frances duidelijk. "We zijn gegroeid. We moeten ook niet meer stiekem actie ondernemen. We gaan veel meer samen met de kijkers toestanden aanpakken. Die sigarettenpeuk is daar een perfect voorbeeld van."

Ook hartpatiënt Tom uit eerste seizoen helpt mee

Onopvallend tussen de vrijwilligers herkennen we Tom Van der Haegen, één van de boegbeelden uit de eerste reeks van 'Make Belgium Great Again'. Tom was de man die al meer dan 2,5 jaar op een donorhart zat te wachten en het, met de hulp van Frances en haar team, voor elkaar kreeg dat op één dag haast 30.000 Vlamingen zich registreerden als orgaandonor. Zelf kreeg Tom in maart een nieuw hart. "De operatie verliep perfect. Zie me hier staan", glundert hij. "Wel puur toeval. Ik moest in Leuven zijn en dus kwam ik maar eens kijken wat Frances nu weer bedacht heeft om ons leven te verbeteren."