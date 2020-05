Frances Lefebure stapelverliefd op haar Boris: “Hopelijk voor het leven” TK

13 mei 2020

21u42 0 TV De lockdown doorbrengen bij je kersverse lief: het is een relatietest om ú tegen te zeggen. Frances Lefeburen en Boris Van Severen overleefden die echter wonderwel, vertelde ze in ‘Gert Late Night’.



Frances (31) was nog maar net samen met acteur Boris Van Severen (31), bekend van onder meer ‘GR5', toen België in lockdown ging. Omdat ze toen bij hem verbleef, was ze ook genoodzaakt om daar te blijven. “Ik was daar en ik kon niet meer weg, dus ik was eigenlijk een beetje opgesloten bij Boris”, vertelde ze aan Gert Verhulst. “Maar het is een gouden kooitje gebleken. Het was niet altijd even simpel, maar ik heb er geen spijt van”, klinkt het. “Maar ik ben dan ook een heel gemakkelijk mens.”

De presentatrice is duidelijk dolverliefd op de nieuwe man in haar leven. “Laat ons hopen dat ik nu gesetteld ben voor het leven. Dat is toch de bedoeling.” De twee maakten begin april officieel bekend dat ze een koppel zijn, nadat ze zich ‘verdacht’ maakten op Instagram. De twee doken immers tijdens de lockdown op op elkaars Instagram Stories. “Ja! Wij zijn een koppel en dat mag geweten zijn”, klonk het daarop. Het nieuws kwam enkele weken nadat Boris bekendmaakte dat er na negen jaar een einde was gekomen aan zijn relatie met Hannelore, de moeder van zijn kinderen. Samen hebben zij twee zoontjes van vijf en zeven.

Frances Lefebure was het voorbije jaar onder meer te zien als presentatrice van ‘Make Belgium Great Again’ en ‘Hotel Römantiek’, maar acteert ook. Ze speelde mee in ‘Amigo’s’, ‘Spitsbroers’ en ‘Studio Tarara’, waar ook Van Severen in te zien was. Vermoedelijk leerde ze Boris daar kennen. De acteur brak door als rockster in de film ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen en was onder meer te zien in het tweede seizoen van ‘Salamander’. Momenteel speelt hij een van de hoofdrollen in ‘GR5’, de nieuwe zondagavond-fictiereeks op één.