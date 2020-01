Frances Lefebure krijgt hoofdrol in nieuwe fictiereeks voor VIER SDE

06u47 0 TV Het gaat hard voor Frances Lefebure (31). In 2019 presenteerde ze onder meer ‘Make Belgium Great Again’ op VTM en ‘Forever Young’ op VIER, maar in 2020 kiest ze resoluut voor het acteren. Frances zal onder meer de hoofdrol gaan spelen in de nieuwe fictiereeks ‘F*** you very, very much’.

In 2019 was Frances Lefebure al alom tegenwoordig. Ze maakte een tweede seizoen van ‘Make Belgium Great Again’, presenteerde ‘Forever Young’ en acteerde in ‘Studio Tarara’. In dit nieuwe jaar legt ze de focus vooral op acteren. Zo werd al bekend gemaakt dat de actrice in de VTM-reeks ‘Een goed jaar’ te zien zal zijn, naast onder meer Joke Devynck, Boris Van Severen en Kürt Rogiers, maar er staat nog meer op de planning. Frances zal ook meespelen in de reeks ‘F*** you very, very much’, die op VIER te zien zal zijn. “Een eigenzinnige comedyserie over jezelf terugvinden ten tijde van Tinder, Trump en tofu”, klinkt de synopsis. Frances speelt An, die een einde wil maken aan haar banale bestaan. En dus kiest ze voor een onbezonnen jaar zonder zorgen. Haar twee hartsvriendinnen Flo en Violet worden meegesleurd in de vrolijke chaos. Evelien Bosmans (30) en Daphne Wellens (31), met wie Frances al eerder acteerde in ‘Charlie en Hannah gaan uit’, zullen haar vriendinnen vertolken.

De opnames zullen in de lente van start gaan. Bert Scholiers, regisseur van ‘Charlie en Hannah gaan uit’, regisseert, net als Jonas Govaerts (‘Welp’, ‘Tabula Rasa’).

