Frances Lefebure komt uitzonderlijk ‘uit haar kot’ om mensen te helpen: “Spread het briefje en niet het virus” MVO

13 maart 2020

16u52 1 TV Overal ter wereld worden de maatregelen tegen het coronavirus verstrengd. Frances Lefebure en het team van Make Belgium Great Again roepen iedereen op om uitzonderlijk eens ‘uit hun kot’ te komen om een ander te helpen. Op een veilige manier welteverstaan.

Via vtm.be kunnen mensen een briefje downloaden dat ze bij hun buren in de brievenbus kunnen steken om op een veilige manier met elkaar in contact te komen. Heb je hulp nodig bij je dagelijkse boodschappen? Met het uitlaten van de hond? De actie #voorukomikuitmijnkot maakt het mogelijk.

“We weten allemaal dat we best zo veel mogelijk ‘in ons kot’ blijven. Maar voor sommige mensen is op dit moment alle hulp meer dan welkom”, aldus Frances. “En die mensen kunnen we op een eenvoudige en vooral veilige manier een handje helpen. Want beter een goede buur, dan een verre vriend”, aldus Frances Lefebure. “Dit is eigenlijk een mooi vervolg op een actie die we in ons eerste seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ al lanceerden rond het thema eenzaamheid. We willen vooral focussen op kleine dagdagelijkse taken die mensen die het nu wat moeilijker hebben uit de nood zouden kunnen helpen. Denk maar aan mensen helpen met hun inkopen te doen, om een wandeling te gaan doen met hun huisdier of om voor hen een extra bordje eten te maken. Laat ons dat wel vooral op een veilige manier doen. Spread het briefje, not the virus.”

Frances roept iedereen op om de actie mee te verspreiden en foto’s en video’s te delen via de hashtag #voorukomikuitmijnkot.