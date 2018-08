Frances Lefebure heeft een groot geheim (en moet dat nog tot september bewaren) PRESENTATRICE KRIJGT EIGEN SHOW EN WORDT FRONTVROUW VAN NAJAARSPROGRAMMATIE VTM Mark Coenegracht

23 augustus 2018

00u00 0 TV Actrice en presentatrice Frances Lefebure (29) wordt het gezicht van een nog geheim VTM-programma, dat in september op Vlaanderen zal worden losgelaten. Het programma moet de kers op de taart worden van een ambitieus najaarsoffensief.

Een mix van klassiekers en nieuwe, spraakmakende programma's, met de Rode Duivels en met een bijzonder goed bewaard tv-geheim. Dat is in een notendop het VTM-najaar, dat vandaag officieel wordt voorgesteld. Dat geheim is een tv-project dat gepresenteerd zal worden door Frances Lefebure. De presentatrice is aan een steile opmars bezig. Eerder dit jaar was ze bij VIER al te zien in 'Hotel Römantiek' en presenteerde ze samen met Gilles Van Bouwel 'Café De Mol'. Aanvankelijk zou ze ook opduiken bij VIER voor 'Dancing With The Stars', maar de actrice kiest nu voor VTM. Volgend jaar zal ze trouwens ook te zien zijn in de VTM-fictiereeks 'Studio Tarara', waar ze de rol speelt van bordjesdraaister in 'Rad van Fortuin'. Daarnaast komt er op VIER ook een derde seizoen van 'Hotel Römantiek'.

Emmy-award

Het nieuwe tv-programma, dat in september al van start gaat, werd bedacht en uitgewerkt door het voormalige creatieve team van 'Sorry voor Alles'. Het VRT-programma met Adriaan Van den Hoof werd veelvuldig bekroond, onder meer met een Emmy. Dat team stapte in het najaar van 2016 over van VRT naar VTM en richtte er FC Panache op. Het nieuwe programma is geen variant van 'Sorry Voor Alles'. Maar, net als bij die voorganger, staat of valt de inhoud met het bekendmaken van het concept en dat wil VTM nog even niet.

Relatietherapie van de makers van 'Blind Getrouwd' en nieuwe topfictie

Ook later op de avond - zo rond half tien - programmeert VTM enkele kleppers. Meest opvallende programma is 'Koppels', een gloednieuw programma van de makers van 'Blind Getrouwd'. Vier Vlaamse koppels filmen hun eigen relatietraining, met opdrachten die ze krijgen van twee relatie-experten. Zo ontdekken ze hoe ze hun leven samen een boost kunnen geven. De makers pakken uit met de slogan Please do try this at home. Dat zou misschien wel de slagzin van het najaar kunnen worden.

In dat tijdsblok zit ook de klassieke fictie op maandag. Dit keer is dat '13 Geboden' , over een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de tien geboden. Dirk Van Dijck en Marie Vinck leiden een topcast met verder onder anderen Bert Haelvoet en Ella Leyers.

VTM heeft ook zijn politie-realityreeks. In 'Helden Van Hier: Op Interventie' wordt het reilen en zeilen van de Limburgse politiezone Carma gevolgd. Op vrijdagavond is er weer de succesvolle buitenlandse reeks 'The Good Doctor'.

De klassiekers

VTM pakt het najaar meteen fors aan. Volgende maandag al begint het nieuwe seizoen van 'Familie', maar het echte offensief wordt exact één week later geopend. Vanaf maandag 3 september komen in de vooravond 'Open keuken met Sandra Bekkari' en 'De Buurtpolitie' uiteraard terug.

In het tijdslot na 'Familie' programmeert VTM dan 'Boer Zkt. Vrouw - De Wereld Rond', met Vlaamse boeren in verre landen die een Vlaams lief zoeken, 'Het Lichaam van Coppens' met Staf en Mathias die hun lijf én dat van bevriende BV's ten dienste van de wetenschap schenken en 'Beste Kijkers', opnieuw met Nathalie Meskens.

Een echte klassieker is intussen de talentenjacht op vrijdag. Dit keer wordt dat 'The Voice Kids', met K3 als coach samen in één stoel en met Sieg De Doncker als nieuwe gastheer. VTM belooft nog meer spektakel in september met het nieuwe 'Wat Een Jaar!', een quiz met veel nostalgie en show. Koen Wauters presenteert, Jonas Van Geel en Nathalie Meskens zijn de teamleiders.

(Mooie) toekomstmuziek

En ook later dit jaar wil VTM nog scoren. Zo komt er een tweede reeks van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' , dé verrassing met Jens Dendoncker vorig jaar. In 'Dance As One' gaat Niels Destadsbader op zoek naar de best synchroon dansende act van de Lage Landen. Gevraagd: perfecte choreografie, perfect teamwork en perfecte timing. De winnaars krijgen 50.000 euro.

Ook op komst: 'De Wereld Rond met 80-jarigen', de feelgoodreeks waarin Olga Leyers en Sieg De Doncker met een groep 80-jarigen de wereld rondvliegen. Een roadtrip met ontroerende levensverhalen van de senioren als rode draad. In 'Beestig' spelen dieren dan weer de hoofdrol.

'Holland-België' is de comedyshow van Jonas Van Geel waarin de Lage Landen het tegen elkaar opnemen. Ook nog later dit jaar: 'Alloo bij de Wegpolitie', 'CATHéRINE', 'Jambers in de Politiek', 'Rijker dan je denkt' en 'De Kotmadam'.

Af en toe een portie nationale helden

Veel voetbal

dit najaar op VTM en Q2. Op VTM zijn de Rode Duivels voortaan te gast. De zender heeft de rechten voor de vriendschappelijke wedstrijden, voor de nieuwe internationale landencompetitie UEFA Nations League en voor de kwalificatiewedstrijden van de Duivels voor het EK 2020. De eerste matchen zijn op 7 september (tegen Schotland) en op dinsdag 11 september (in en tegen Ijsland).

Q2 is al gestart met de Champions League op woensdag. De matchen op dinsdagavond zitten voor het eerst op VIER.