Frances Lefebure gaat opnieuw undercover en roept iedereen op om zich online te registreren als orgaandonor MVO

10 juli 2020

08u15 6 TV Vanochtend ontwaakten de Kortrijkzanen met een opvallende boodschap in het straatbeeld. ‘Bel naar 0491/75.71.63 voor de deal van uw leven’, stond er overal te lezen. Vooral een gigantische banner aan het oude stadhuis op de Grote Markt sprong in het oog. De nachtelijke undercoveractie werd uitgevoerd door Frances Lefebure (31) en het team van Make Belgium Great Again om het thema orgaandonatie terug op de agenda te zetten, nu er sinds 1 juli ook online registratie mogelijk is. Dat doen ze in een speciale aflevering van Make Belgium Great Again die op vrijdag 10 juli meteen na Sara om 21.05 bij VTM wordt uitgezonden.



Wie vanochtend het afgebeelde gsm-nummer belde, kreeg een voicemailbericht van Frances en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne te horen. Daarin roepen ze mensen op om zich te registreren als orgaandonor. Dat kan sinds 1 juli online met een eenvoudige muisklik via www.mijngezondheid.be. Reden te meer voor Make Belgium Great Again om het thema nog eens extra in de verf te zetten in een speciale uitzending. Frances Lefebure praat onder andere met Tom en Deborah, die dankzij het programma een nieuw hart en longen kregen, en ontmoet ze ook Martine Vanooteghem. Haar zoon Senne is enkele jaren geleden gestorven in een verkeersongeluk. De beslissing om zijn organen te doneren betekende voor haar een troost in de moeilijkste periode uit haar leven.

“Senne heeft, door zijn organen te doneren, 5 mensenlevens gered”, vertelt Frances. “Een échte heldendaad waar zijn mama natuurlijk supertrots op is. Martine wilde heel graag haar verhaal vertellen in onze Make Belgium Great Again Special om ook deze kant van orgaandonatie te tonen. Ik kan alleen maar hopen dat we met deze moedige verhalen, net zoals 2 jaar geleden, zoveel mogelijk mensen in beweging kunnen krijgen. Want dat is uiteindelijk de hoofdreden waarvoor ik graag mijn nachtje slaap al eens laat (lacht)!”

Twee jaar geleden trokken Frances en haar team al ‘s nachts op pad om drie steden van naam te veranderen: Lier werd Nier, Geraardsbergen werd Gerhartsbergen en Tongeren werd Longeren. De zondag na de uitzending openden zowat alle stad- en gemeentehuizen in Vlaanderen speciaal hun deuren zodat mensen zich konden registreren als orgaandonor. Het initiatief werd een gigantisch succes, want op één dag tijd telde Vlaanderen 26.000 nieuwe registraties, terwijl dat er voordien zo’n 7.000 per jaar waren. In het jaar na het programma registreerden zich in totaal meer dan 85.000 mensen.

Ondanks dit onverwachte succes, was het aantal mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan nooit zo hoog. Meer dan 1.300 Belgen wachten momenteel op een nieuw orgaan. Met de mogelijkheid om online te registreren wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het aantal registraties nog de hoogte injagen.

Vincent en Bab

Voor de nachtelijke actie in Kortrijk schakelde Frances ook de hulp in van Qmusic-dj’s Vincent Fierens en Bab Buelens. Voor één nacht gaven ze hun slaapplek aan de Q-Hotspot in Oostende op om mee te helpen het mysterieuze telefoonnummer te verspreiden in Kortrijk.

“Twee jaar geleden hebben we met Qmusic ook al met volle overgave de actie Een Hart Voor Tom georganiseerd”, vertelt Vincent Fierens. “Ik ben me die dag zelf gaan registreren in mijn gemeentehuis en vond het overweldigend om te zien hoeveel mensen toen voor die actie hun huis uit kwamen. Een positief vervolg kan en mag nu niet uitblijven!” Bab Buelens vult aan: “Vannacht is alweer een stap in de juiste richting gezet. Ik was zelf nog niet geregistreerd als orgaandonor, maar heb dat ineens in orde gebracht (lacht). Alle cijfers en moedige verhalen spreken voor zich. Het is belangrijk dat dit iedereen aan het denken zet en mensen er weer over praten. En als je overtuigd bent: niet twijfelen, doen!”

Alle steden en gemeenten kunnen meedoen

Dat ‘Make Belgium Great Again’ deze keer in Kortrijk neerstreek, is niet toevallig. Naast het feit dat Senne er naar school ging, was Kortrijk ook de eerste stad om online registratie mogelijk te maken. Vandaag zijn 1 op 10 inwoners van Kortrijk al geregistreerd, maar dat kan natuurlijk altijd nog beter.

“Eén donor kan tot acht mensenlevens redden en daarenboven de levenskwaliteit van wel vijftig mensen verbeteren”, aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne. “We hebben als stad in dit verhaal altijd al een voortrekkersrol proberen spelen, dus de keuze om mee te werken aan deze warme actie was dan ook snel gemaakt. Los van het feit dat we zoveel mogelijk mensen willen sensibiliseren is het vooral heel belangrijk dat nu een aantal administratieve drempels zijn verdwenen. We zijn in Kortrijk al erg goed bezig, maar ik hoop toch dat we met deze actie nog heel wat extra inwoners kunnen overtuigen!”

Met de actie in Kortrijk wil Frances Lefebure samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne vooral de rest van van het land uitdagen om hun voorbeeld te volgen. Hoe meer registraties, hoe beter. Samen roepen ze dan ook alle burgemeesters op om hun inwoners te overtuigen zich te registreren via www.mijngezondheid.be. Mensen kunnen ook nog steeds fysiek in hun gemeente- of stadhuis terecht.

‘Make Belgium Great Again Special’ op vrijdag 10 juli om 21.05 bij VTM