Frances Lefebure en Jasmijn Van Hoof hadden ‘ongemakkelijke’ ontmoeting met prins Laurent: “Hij negeerde mij compleet” TDS

04 december 2019

13u33

Bron: VTM 0 TV Dinsdag waren Frances Lefebure en ‘Familie’-actrice Jasmijn Van Hoof te gast bij ‘Wat een Dag’, de dagelijkse talkshow van Davy Parmentier op VTM. Jasmijn volgde voor het programma een dag lang in het spoor van prins Laurent, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. “Hij negeerde me.” Ook de ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice deed op de bank bij Davy uit de doeken hoe ze ooit op ongemakkelijke wijze in aanraking kwam met de prins.

“Ik was vorig jaar meter van het jeugdfilmfestival en prins Laurent was daar ook”, stak Frances Lefebure van wal. “Ik was daar samen met mijn beste vriendin en wij moesten iets vertellen op het podium. Wij hadden al plaatsgenomen in de zaal toen ze ons toeriepen dat wij nog iets moesten zeggen. Het was een beetje chaos, wij zeiden ‘oké’ en stonden toen recht. We moesten ons haasten en kropen over de benen van de andere toeschouwers. Maar bij de laatste persoon op de rij kwam er geen beweging in.”

Het bleek om prins Laurent te gaan. “Ik was wat aan het duwen tegen dat been toen ik opkeek en recht in het gezicht van prins Laurent keek”, zegt ze. “Hij zat op zijn gsm te tokkelen en was superkwaad omdat ik over hem gekropen was. En ook prinses Claire vond het niet chill .” Ook de organisatie van het jeugdfilmfestival was niet te spreken over het incident. “Die zijn megakwaad geworden op ons. ‘Dat doe je toch niet, over de knieën van de prins kruipen!’ Ik was toen helemaal van mijn melk en vond dat vrij onbeleefd. Het is toch niet omdat je een prins bent dat je niet opzij moet gaan voor iemand anders?”