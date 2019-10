Frances Lefebure en Faroek Özgünes zoeken de held die stewardess hielp na de aanslag op Zaventem KD

06 oktober 2019

20u00

Bron: VTM 22 TV ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice Frances Lefebure gaat samen met Faroek op zoek naar de held die zich bekommerde om Nidhi Chapkekar, de Indische stewardess die 3 jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem. Daarvoor doen de VTM-gezichten een beroep op Vlaanderen. Ze kaapten zondag na het ‘VTM Nieuws’ zelfs even de programmatie van de zender om de kijkers live om hulp te vragen.

22 maart 2016 is een datum die niemand onberoerd laat. Nidhi was die dag aanwezig op Zaventem en overleefde de aanslagen, dat heeft ze mede te danken aan één man. Een nobele onbekende zorgde voor haar en vijf andere gewonden tot ze in de ambulance naar het ziekenhuis konden worden gebracht. Nidhi vond ondertussen alle andere mensen die haar die dag hielpen: elke verpleegster, dokter en politieagent. Maar van deze ene man ontbreekt elk spoor. Daarom helpt Frances zoeken.

“We vonden dit zo’n mooi verhaal dat we absoluut niet konden laten liggen”, aldus Frances. “Na ons eerste contact met Nidhi, waren we nog meer overtuigd. Ze is zo’n warme en positieve vrouw. Nadat onze research vastliep, beslisten we de expert ter zake in eigen huis in te schakelen, Faroek Özgünes.” In de live-oproep op VTM gaven Frances en Faroek de aftrap van hun zoektocht. Dat deden ze met een getuigenis van Nidhi zelf en van een medewerker van het Rode Kruis die op de dag van de aanslagen op Brussels Airport aan het werk was. Het belangrijkste nieuwe ankerpunt in de zoektocht is een robottekening die hierbij wordt vrijgegeven.

De man die gezocht wordt, is tussen de 40 en 50 jaar oud en slank gebouwd. Hij heeft halflang blond, golvend haar en was op het moment van de aanslagen op Brussels Airport. Hij spreekt Engels en nog een andere taal die Nidhi niet herkende. Wie tips heeft over de identiteit van de man, kan die doorgeven via het telefoonnummer 0800/113 19 of via mail naar: makebelgiumgreatagain@vtm.be