Fox wist van seksschandalen O'Reilly, maar vernieuwde toch contract 03u15

Bron: AD.nl 1 AP TV De Amerikaanse nieuwszender Fox heeft zijn oud-presentator Bill O'Reilly in februari nog een nieuw miljoenencontract aangeboden, terwijl het toen al wist van de aanklachten wegens seksuele intimidatie. De populaire tv-host kreeg een jaarsalaris van 25 miljoen dollar aangeboden.

Volgens de New York Times, die zich baseert op twee bronnen die kennis hebben van de zaak, kreeg hij het nieuwe contract aangeboden vlak nadat hij een schikking had getroffen van 32 miljoen dollar met een vrouwelijke werknemer van Fox news. Fox verdedigt zich nu door te zeggen dat het een privézaak betrof en dat O'Reilly de zaak persoonlijk had afgehandeld. Volgens het bedrijf zouden O'Reilly en de vrouw hebben afgesproken dat de financiële voorwaarden vertrouwelijk zouden blijven.



Overigens beweert Fox dat in het nieuwe contract een clausule was opgenomen dat Fox hem zou kunnen ontslaan als er andere beschuldigingen wegens seksuele intimidatie zouden opduiken.

Dreigement van adverteerders

O'Reilly werd drie maanden later alsnog ontslagen toen bekend werd dat Fox in voorgaande jaren al vijf vrouwen in totaal 13 miljoen dollar had betaald om beschuldigingen van seksuele intimidatie stil te houden. Vervolgens dreigden grote adverteerders de zender te verlaten als O'Reilly zou blijven.



De populaire tv-host zou een onvrijwillige seksuele relatie hebben gehad met een vrouw, diverse collega's hebben aangerand en pornografisch materiaal naar een vrouw hebben gestuurd. O'Reilly ontkent dat hij de vrouwen heeft lastiggevallen. Naar eigen zeggen heeft hij de schikkingen getroffen om zijn kinderen te beschermen tegen de media-aandacht.